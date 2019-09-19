MKE Ankaragücü hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig’in 5. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan MKE Ankaragücü, çalışmalarını Beştepe Tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Metin Diyadin yönetiminde gerçekleşen antrenmana koordinatif ısınma ile başlayan takım, daha sonra pas çalışması yaptı. Son bölümde fonksiyonel alanda taktiksel çalışma yapılırken, antrenman yenileme koşusu ile sona erdi. Beştepe Tesislerinde hazırlıklarını tamamlayan Ankaragücü, yarın hava yolu ile İstanbul'a hareket edecek.