MKE Ankaragücü Gaziler Gününü kutladı

MKE Ankaragücü resmi twitter hesabında, "Vatanı müdafaa için canlarını siper eden, kutsal görevlerinde hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan gazilerimizin #GazilerGünü’nü kutluyoruz! Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olarak üzere üm Gazi ve şehitlerimizi şükran ile anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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