MKE Ankaragücü Gaziler Gününü kutladı

MKE Ankaragücü resmi twitter hesabında, "Vatanı müdafaa için canlarını siper eden, kutsal görevlerinde hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan gazilerimizin #GazilerGünü’nü kutluyoruz! Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olarak üzere üm Gazi ve şehitlerimizi şükran ile anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.