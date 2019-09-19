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MKE Ankaragücü Gaziler Gününü kutladı
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MKE ANKARAGÜCÜ GAZİLER GÜNÜNÜ KUTLADI

MKE Ankaragücü Gaziler Gününü kutladı

Mustafa Kemal Atatürk'e "Gazi" unvanının verildiği 19 Eylül 1921 tarihinin yıl dönümü olan 19 Eylül Gaziler Günü, MKE Ankaragücü tarafından kutlandı.

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MKE Ankaragücü resmi twitter hesabında, "Vatanı müdafaa için canlarını siper eden, kutsal görevlerinde hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan gazilerimizin #GazilerGünü’nü kutluyoruz! Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olarak üzere üm Gazi ve şehitlerimizi şükran ile anıyoruz." ifadeleri kullanıldı. 

 
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