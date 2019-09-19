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Anayurt turnuvası başlıyor
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ANAYURT TURNUVASI BAŞLIYOR

Anayurt turnuvası başlıyor

Anayayurt Gazetesi'nin 13. Futbol turnuvası bu yıl Naci Alan ve Bayram Akyer anısına düzenlenecek

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Anayurt Gazetesi’nin düzenlediği 13. Futbol Turnuvası başlıyor.

Bu yıl, Naci Alan ve Bayram Akyer anısına düzenlenen turnuvaya DSİ Spor, Yenimahalle Belediyespor, Yurt Kur Spor ve Kavaklıderespor katılacak.

19 Mayıs Stadı Dış Sahalar’da oynanacak turnuvanın programı şöyle:

19 Eylül 2019 Perşembe

Saat: 16:00 – DSİ Spor – Yenimahalle Belediyespor (1 No’lu Dış Saha)

Saat: 16:00 – Yurt Kur Spor – Kavaklıderespor (2 No’lu Dış Saha)

20 Eylül 2019 Cuma

Saat: 15:00 Final Maçı (1 No’lu Saha)

Saat: 15:00 Üçüncülük Maçı (2 No’lu Saha)

Ödül Töreni ve Kapanış

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