Anayurt turnuvası başlıyor

Anayurt Gazetesi’nin düzenlediği 13. Futbol Turnuvası başlıyor.
Bu yıl, Naci Alan ve Bayram Akyer anısına düzenlenen turnuvaya DSİ Spor, Yenimahalle Belediyespor, Yurt Kur Spor ve Kavaklıderespor katılacak.
19 Mayıs Stadı Dış Sahalar’da oynanacak turnuvanın programı şöyle:
19 Eylül 2019 Perşembe
Saat: 16:00 – DSİ Spor – Yenimahalle Belediyespor (1 No’lu Dış Saha)
Saat: 16:00 – Yurt Kur Spor – Kavaklıderespor (2 No’lu Dış Saha)
20 Eylül 2019 Cuma
Saat: 15:00 Final Maçı (1 No’lu Saha)
Saat: 15:00 Üçüncülük Maçı (2 No’lu Saha)
Ödül Töreni ve Kapanış
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