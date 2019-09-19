Güçlü yorumda neler konuşuldu?

Klasspor TV ekranlarında, Klasspor Tv Genel Yayın yönetmeni Bülent Atlas ve gazeteci Nihat Uçar, MKE Ankaragücü'nün farklı mağlubiyetini, ve gelecek haftalarda Ankaragücü'nün neler yapabileceğini konuştular.

MKE Ankaragücü'nün hedefi 1 puan olmalıydı

MKE Ankaragücü'nün Yeni Malatyaspor maçına çıkmadan önce tribünlerin ve futbolcuların negatif bir durumda olduğunu söyleyen Atlas, "Ankaragücü'nün hedefi 1 puan olmalıydı. Ama bu hayal çok kısa sürede sonlandı. Diyadin, aynı kadroyla sahaya çıktı. Aydın kötü oynadı. İkinci yarıda çıkması beklenirken, sahadaydı. Kitsiou'nun kart görmesinin de sebebi oydu. Aydın'ın alternatifleri vardı ama kullanılmadı." dedi.

Takımın ileri ucu kötüydü

MKE Ankaragücü'nün Yeni Malatyaspor maçında sadece defansının değil, ileri ucunun da etkisiz olduğundan bahseden Atlas, "Takımın ileri ucu da kötü olunca, top tutamayınca defansta kötü oluyor. Vahim olan durum Yeni Malatyaspor, bir süre sonra oynamak istemedi. Ankaragücü'nün acınılası durumda oluşu kötü." derken, Gazeteci Nihat Uçar, "Defanstan top çıkarınca, ileride top tutacak adam yok. Orgill ve İlhan'ı desteklemen, defansın arkasına kaçırman lazım. Rakip öyle olunca rahat oynadı." dedi.

Komplekslerden kurtulmaları lazım

Bazen taraftara kulak verilmesi gerektiğini belirten Uçar, "Teknik adamların bazen komplekslerden kurtulmaları lazım. Aydın'ın çıkması isteniyorsa, ve sen de kötü oynadığını biliyorsan çıkarmalısın" derken, Atlas, maç istatistiklerine bakıldığında "Ankaragücü'nün sadece 2 isabetli şutu var. İkisi de gol olsa yine de maçı döndüremiyorsun. Savunma da top kapmada rakibinden üstünsün, çünkü maç senin alanında geçiyor. 12 orta yapılmış toplam ve sadece yüzde 8 isabet var. Bütün maçı Orgill'e bağlamış Ankaragücü. Tek alkışlanan oyuncu Thiago Pinto oldu." açıklamasını yaparken, Uçar, takımın kondisyonunun oldukça düşük ve koşu mesafelerinin istenilen seviyede olmadığını belirtti.

Bu hafta Korcan'da iyi değildi

Klasspor Tv Genel Yayın yönetmeni Bülent Atlas, Yeni Malatyaspor maçıyla ilgili "Bu hafta Korcan'da iyi değildi. Etkisiz bir görüntü sergiledi. Şu an ligde Ankaragücü dışında Kasımpaşa'da bir tehlike görüyorum. Kötü denilen Gazişehir, Beşiktaş'a karşı çok iyi top oynadı." açıklaması yaptı.

Transfer yasağı ile uğraşan tek takım MKE Ankaragücü

Bu sene ligin Ankaragücü adına çok zor geçeceğini belirten Atlas, "Takım bilançoları birbirine yaklaştı. Bu sene herkes sürpriz yapabilir. Makas daraldı ama Ankaragücü, transfer yasağı ile uğraşan tek takım. Ankaragücü adına çok daha zor geçecek. Yeni Malatyaspor maçında Ankaragücü güzel bile değildi. Maç sonu kulüp başkanı Mehmet Yiğiner ile bir röportaj yaptık. Ama yayınlamayacağım. Tansiyonun düşmesi lazım. Başkanın açıklamaları çok sertti ve tansiyonu düşürücü hamleler yapacağını da düşünmüyorum. Kimseye faydası olmayacak bu davranışların." diye belirtti. Gazeteci Uçar, "Diğer takımların tribünleri takımlarını destekliyor. Ankaragücü'nün de bunu yapması lazım. Bu takım alt liglerde 7 sene geçirdi. Kimseye kötü bir Ankaragücü'nün faydası yok. Transfer yasağı taraftarlara negatif yansıdı ama takımdan ümidi kesmemek lazım. Lige iyi başladı sonuçta Ankaragücü." dedi.

Bu takım küme düşerse çok daha kötü günler görür

Ankaragücü'nün bu sene düşerse, önceki düşüşünden çok daha kötü günler yaşayacağını belirten Atlas, "Mehmet başkan da ilk gün ki başkan değil. Aldığım yerde kulübü bırakırım düşüncesi hakim. Kulübün kurumsallaşması lazım. Lig artık prim sistemine döndü. Kitsiou, Pazdan, Thiago, Kulusic çok profesyonel oyuncular. Arma aşkıyla oynayan oyunculara Korcan, Sedat ve İlhan'ı koyabiliriz. Kurumsallaşma olmadığı vakit bir Osmanlıspor örneği var. Ankaragücü, ilk kez Store'dan para kazandı. Altyapısı bitti. Genç oyuncular çıkarılmalı, kullanılmalı. 16 yaşında çocukları pişmeden oynatıyoruz, bitiriyoruz." açıklaması yaptı.

Scarione oynayabilir, Sadaev Süper lig futbolcusu değil

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Metin Diyadin'in Scarione'yi hala hazır görmediğini belirten Atlas, "Scarione, hazır değil ama teknik ve tecrübeli bir futbolcu. Ankaragücü'ne çok katkı sağlar. Sadaev'in ise Süper lige yakışan bir futbolcu olmadığını düşünüyorum" dedi.

Koç Ailesi Ankaragücü'ne sempati duyuyor

Fenerbahçe maçında Aydın ile maça çıkılmasının yanlış olduğunu belirten Uçar, Kitsiou'nun yokluğunun bu maçta çok önemli olduğunu söyledi. Atlas ise, "Koç ailesinin çıkışı Ankara. Ankaragücü'ne yardımları olduğunu ve sempati beslediğini de biliyorum" diye konuştu. Atlas, alternatifsizliğin eli kolu bağladığını ama Aydın'ın Fenerbahçe maçına konsantre olması gerektiğini söyledi.