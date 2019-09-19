Spor Ankara bu akşam saat 20.00'da

Ankara amatör sporunun ve futbolunun konuşulduğu tek program Spor Ankara'nın bu akşamki konuğu Türkiye Faal Futbol Hakemleri Derneği Ankara Şube Başkanı Ali Uluyol olacak. Ayrıca programda BAL Lig'i öncesi sürpriz canlı bağlantılar da gerçekleşecek. AASKF Başkanı Murat Kandazoğlu ve Gazeteci Merve Kılıç'ın hazırlayıp sunduğu Spor Ankara'da bugün BAL Ligi öncesi takımların hazırlıklarının ne durumda olduğu, takımların ne gibi sıkıntılar yaşadığı ve amatör futbolun sorunları konuşulacak.

Spor Ankara saat 20:00'de Klasspor TV ekranlarında sizlerle...

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