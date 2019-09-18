C BLOKTA TRABZONSPOR MAÇI DEĞERLENDİRİLDİ

Her Salı Klasspor TV ekranlarında futbolseverlerle buluşan Engin Kocabıyık'ın ve Özhan Yüksel'in hazırlayıp sunduğu Gençlerbirliği'nin tek programı C Blok'un 5. Bölümü

yayınlandı. Çok önemli konulara değinilen programda haftalık maç değerlendirmeleri yapıldı.

C BLOK'TA TRABZONSPOR MAÇI DEĞERLENDİRİLDİ

Türkiye'nin tek Gençlerbirliği programı olan C Blok'ta Engin Kocabıyık ve Özhan Yüksel, 2-2 sonuçlanarak Gençlerbiriliği'ne sezonun ilk puanını kazandıran Trabzonspor maçının değerlendirmesini yaptı. Kocabıyık, pogram öncesi Klasspor TV resmi twitter hesabından yapılan Trabzonspor - Gençlerbirliği maçının en iyi futbolcusunun kim olduğu sorulan anketin sonucunda çoğunluğun Stephane Sessegnon’u işaretlediğini olduğunu duyurdu. Kocabıyık, geçen hafta Mustafa Kaplan'ın konuk olduğu C Blok programı için “Trabzonspor teknik yönetimi bizim programı izleseydi Gençlerbirliği2ne karşı çok iyi bir önlem alırdı ve biz bu puanı alamazdık.” ifadelerini kullandı.

EN AKLA YATKIN KADRO BUYDU

Özhan Yüksel, Trabzonspor maçında Mustafa Kaplan’ın oluşturduğu yeni kadronun en akla yatkın kadro olduğunu belirtti. Yüksel, Kaleci Abdoulaye Diallo’nun yerine Ertaç Özbir’in geçmesinin yerinde bir karar olduğunu ve Ertaç’ın iyi bir maç çıkardığını söyledi. Kocabıyık ise “Ertaç fizik olarak iyi durumdaydı. Topları sektirmeyen bir kalecimiz olduğunu gördük.” dedi.

KAPANAN TAKIMA KARŞI ZORLANIYORUZ

Yüksel, Trabzonspor’un kanat bekleri üzerinden hücum planladığını belirtirken “Biz kapanan takıma karşı oynarken zorlanıyoruz. Ancak Trabzon spor açığa oynadığı için iyi oynadık, galibiyeti kaçırdık. Bu yüzden Ankaragücü maçı bizi zorlayabilir.”dedi. Kocabıyık, Daniel Candeias’ın presinin gol getirdiği yorumunda bulundu.

GENÇLERBİRLİĞİ 30 TOP KAYBI YAPTI

Yüksel, “Ahmet Oğuz gole neden olan hatalar yaptı. Ahmet pozisyonları artık takip etmeli.” dedi. Kocabıyık ise “Ahmet Oğuz negatif etki ediyor.” ifadelerini kullandı.

Kocabıyık, Gençlerbirliği’nin maç boyunca 30 top kaybı yaptığını dile getirdi. Yüksel ise Gençlerbirliği’nin top kayıplarının sadece 3’ünün kendi alanlarında yapıldığını söylerken “ Bu durum da maçın Trabzonspor sahasında oynandığını gösteriyor.” dedi.

BERAT, BU KULÜBÜN GELECEĞİ

Engin Kocabıyık ve Özhan Yüksel Gençlerbirliği’nin ön alanda çok iyi bir kadrosu olduğunu savunarak oyuncular hakkında da değerlendirmelerde bulundular. Yüksel, “Zargo Toure, çok iyi maç çıkardı. Yerden çok müdahalesi vardı. Flávio’da maçın başında hata yaptı ama onun dışında o da çok iyi maç çıkardı.” dedi. Trabzonspor maçında savunma hattının 2. bölgede başladığını söyleyen Yüksel, Giovanni Sio, Stéphane Sességnon ve Fabrício Baiano’nun da iyi maç çıkardığı yorumunda bulundu. Orta sahada Berat Ayberk Özdemir’in Sadio Diallo’dan iyi olduğunu sıklıkla vurgulayan Yüksel, “ Berat defansif anlamda iyi maç çıkardı. Berat bu kulübün geleceği. Berat, Gençlerbirliği’nin kendisi. Berat’tan yetenek fışkırıyor.” ifadelerini kullandı. Yüksel ayrıca Diallo’nun fizik olarak iyi seviyede olmadığını söyleyerek “Arkada oyun görüşü iyi olan futbolcu lazım dedi.

C BLOK’DA ALANYASPOR MAÇI HAKKINDA DA KONUŞULDU

Engin Kocabıyık ve Özhan Yüksel önümüzdeki hafta oynanacak Gençlerbirliği – Alanyaspor maçı hakkında da değerlendirmelerde bulundular. Klasspor TV twitter hesabından yapılan ankette çoğunluğunun Gençlerbirliği’nin kazanacağı seçeneğini işaretlediğini duyuran Kocabıyık, maçta beşbin seyirciyi bulabilecekleri iddiasında bulundu. Yüksel, Alanyaspor’un kadrosunun çok iyi olduğunu belirterek yüksek tempoda rotasyon olması gerektiğini söyledi. Yüksel, “ Alanyaspor topa sahip olmak isteyen bir takım değil. Baskıyı iyi kurmalıyız. Djalma Campos ve Junior Fernándes’e dikkat etmeliyiz.” İfadelerini kullandı.