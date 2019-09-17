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OSMANLISPOR'A TRANSFER YASAĞI
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OSMANLISPOR'A TRANSFER YASAĞI

OSMANLISPOR'A TRANSFER YASAĞI

Klasspor TV'de yayınlanmaya başlayan "Haftanın Nabzı" programında Osmanlıspor'la ilgili çok önemli açıklamalar yapıldı...

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    Pazartesi günleri  Klasspor TV'de yayınlanmaya başlayan "Haftanın Nabzı" programının 1. bölümünde Klasspor TV Genel Yayın Yönetmeni Bülent Atlas, Osmanlıspor'un transfer yasağı aldığını açıkladı. 

  İşte detaylar...

   OSMANLISPOR TRANSFER YASAĞI ALDI

  Haftalık maç değerlendirmelerinin yapıldığı Haftanın Nabzı'nda bu hafta Klasspor TV Genel Yayın Yönetmeni Bülent Atlas, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Atlas, canlı yayında Osmanlıspor'un transfer yasağı aldığını açıkladı.

  Atlas, "Herkes Ankaragücü'nün  transfer yasağından bahsetti. Muhteşem gelirleri olan, Ankara'nın hafriyat gelirlerini yöneten, iki otobüs takım karşılayan Osmanlıspor; Melih Gökçek'in belediye başkanlığından  ayrılmasından sonra transfer yasağı alacak hale geldi. Osmanlıspor bu sene transfer yapamadı. Hatta birçok futbolcuyu getirmiş antrenman yaptırmış ama transferin son gününde oyuncuları geri göndermiş. Ben bunu Etimesgut Belediyespor'da Burak Çolak'ın gidip gelmesinden anladım.  Burak Çolak, gösterdiği performansla Osmanlıspor'a transfer olmuş; fakat yasaktan ötürü Etimesgut Belediyespor'a geri dönmüş. " dedi.

 MELİH GÖKÇEK OSMANLI'YA YARDIMI KESTİ

 Klasspor TV Genel Yayın Yönetmeni Bülent Atlas, "13-14 oyuncu gitmiş, kiradaki futbolcuları geri çağırmışlar, üzerine Umar Aminu'yu Çaykur Rizespor'a sattılar. Hatta Melih Başkan, "Rizespor Umar'ı aman alsın." demiş. Melih Başkan artık orası dipsiz kuyu, ben oraya para atmam diyormuş. Bu konuyla ilgili kim mücadele veriyor bilmiyorum. Ahmet Gökçek Adana'da, Melih Başkan maçtan maça gidiyor. Kulübü kim yönetiyor ben ondan da emin değilim. Çok kıymetli bir teknik direktöre sahipler, Mustafa Hoca gibi. Muhtemelen onun çabalarıyla ayakta durmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

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2
Taraftar
17 Eylül 201921:50
Bir zamanlar Samsunspordan Umarı , Gaziantepspordan Karcemaskası parayı basıp almışlardı işte. O takimların ahını aldılar. Devran döndü , Para bitti
1
sinan
17 Eylül 201920:01
Melih gokcek cebinden mi yardim ediyormus? Yoksa belediyenin (yani halkin vergisinden mi) imkanlarindan mi? Haberde sanki kendi cebinden yardim ediyor gibi...
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