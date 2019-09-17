OSMANLISPOR'A TRANSFER YASAĞI

Pazartesi günleri Klasspor TV'de yayınlanmaya başlayan "Haftanın Nabzı" programının 1. bölümünde Klasspor TV Genel Yayın Yönetmeni Bülent Atlas, Osmanlıspor'un transfer yasağı aldığını açıkladı.
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OSMANLISPOR TRANSFER YASAĞI ALDI
Haftalık maç değerlendirmelerinin yapıldığı Haftanın Nabzı'nda bu hafta Klasspor TV Genel Yayın Yönetmeni Bülent Atlas, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Atlas, canlı yayında Osmanlıspor'un transfer yasağı aldığını açıkladı.
Atlas, "Herkes Ankaragücü'nün transfer yasağından bahsetti. Muhteşem gelirleri olan, Ankara'nın hafriyat gelirlerini yöneten, iki otobüs takım karşılayan Osmanlıspor; Melih Gökçek'in belediye başkanlığından ayrılmasından sonra transfer yasağı alacak hale geldi. Osmanlıspor bu sene transfer yapamadı. Hatta birçok futbolcuyu getirmiş antrenman yaptırmış ama transferin son gününde oyuncuları geri göndermiş. Ben bunu Etimesgut Belediyespor'da Burak Çolak'ın gidip gelmesinden anladım. Burak Çolak, gösterdiği performansla Osmanlıspor'a transfer olmuş; fakat yasaktan ötürü Etimesgut Belediyespor'a geri dönmüş. " dedi.
MELİH GÖKÇEK OSMANLI'YA YARDIMI KESTİ
Klasspor TV Genel Yayın Yönetmeni Bülent Atlas, "13-14 oyuncu gitmiş, kiradaki futbolcuları geri çağırmışlar, üzerine Umar Aminu'yu Çaykur Rizespor'a sattılar. Hatta Melih Başkan, "Rizespor Umar'ı aman alsın." demiş. Melih Başkan artık orası dipsiz kuyu, ben oraya para atmam diyormuş. Bu konuyla ilgili kim mücadele veriyor bilmiyorum. Ahmet Gökçek Adana'da, Melih Başkan maçtan maça gidiyor. Kulübü kim yönetiyor ben ondan da emin değilim. Çok kıymetli bir teknik direktöre sahipler, Mustafa Hoca gibi. Muhtemelen onun çabalarıyla ayakta durmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.
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