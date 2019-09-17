OSMANLISPOR'A TRANSFER YASAĞI

Pazartesi günleri Klasspor TV'de yayınlanmaya başlayan "Haftanın Nabzı" programının 1. bölümünde Klasspor TV Genel Yayın Yönetmeni Bülent Atlas, Osmanlıspor'un transfer yasağı aldığını açıkladı.

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OSMANLISPOR TRANSFER YASAĞI ALDI

Haftalık maç değerlendirmelerinin yapıldığı Haftanın Nabzı'nda bu hafta Klasspor TV Genel Yayın Yönetmeni Bülent Atlas, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Atlas, canlı yayında Osmanlıspor'un transfer yasağı aldığını açıkladı.

Atlas, "Herkes Ankaragücü'nün transfer yasağından bahsetti. Muhteşem gelirleri olan, Ankara'nın hafriyat gelirlerini yöneten, iki otobüs takım karşılayan Osmanlıspor; Melih Gökçek'in belediye başkanlığından ayrılmasından sonra transfer yasağı alacak hale geldi. Osmanlıspor bu sene transfer yapamadı. Hatta birçok futbolcuyu getirmiş antrenman yaptırmış ama transferin son gününde oyuncuları geri göndermiş. Ben bunu Etimesgut Belediyespor'da Burak Çolak'ın gidip gelmesinden anladım. Burak Çolak, gösterdiği performansla Osmanlıspor'a transfer olmuş; fakat yasaktan ötürü Etimesgut Belediyespor'a geri dönmüş. " dedi.

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