İŞTE ANKARA GRUPLARININ KUPADAKİ ELEMELERİ...

2019-2020 sezonu Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu kura çekimi yapıldı. Turkuvaz Medya'nın futbolseverlerle buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur maçlarının kura çekimi bugün TFF'nin Riva Tesisleri'nde saat 14.00'te gerçekleşti.
92 takımın mücadele edeceği eleme turunda kazananlar isimlerini 4. tura yazdıracaklar. Bölgesel Amatör Ligi'nden de takımların olduğu eleme turunda Süper Lig ekipleri de yer alıyor. 3. tur maçları 24-25-26 Eylül'de oynanacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak.
İşte elemede belirlenen Ankara gruplarının 3. tur maçlarındaki rakipleri...
Bandırmaspor - Etimesgut Belediyespor
Osmanlıspor FK - İçel İdmanyurdu Spor
Ankara Demirspor - Başkent Akademi FK
Hacettepe Spor - Yukatel Denizlispor
Gençlerbirliği - Osmaniyespor FK
Somaspor - Keçiörengücü
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