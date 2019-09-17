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Gençlerbirliği'nin tek programı C Blok bu akşam
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GENÇLERBİRLİĞİ'NİN TEK PROGRAMI C BLOK BU AKŞAM

Gençlerbirliği'nin tek programı olan "C Blok"'un beşinci bölümü bugün Klasspor TV ekranlarında sizlerle olacak

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   Gençlerbirliği'nin konuşulduğu tek program olan C Blok'un beşinci bölümü bugün saat 20:00'da Klasspor TV ekranlarında Engin Kocabıyık ve Özhan Yüksel sunumu ile Ankaralı futbolseverlerle buluşacak. 

   C Blok'ta Engin Kocabıyık ile Özhan Yüksel'in bu hafta Trabzonspor maçı konuşulacak. Ligdeki ilk puanını alan Gençlerbirliği'nde Trabzonspor deplasmanındaki futbol analiz edilecek olan C Blok'ta  oyuncu performansları da değerlendirilecek. Ayrıca Kocabıyık ve Yüksel, gelecek haftadaki Alanyaspor maçını masaya yatıracaklar. 

"C Blok" programına, Klasspor TV’nin sosyal medya hesaplarından rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

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