﻿
İşte Alanyaspor - Fenerbahçe maçında ilk 11'ler
﻿
Site İçi Arama
﻿

İŞTE ALANYASPOR - FENERBAHÇE MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Alanyaspor - Fenerbahçe maçında ilk 11'ler

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 4. haftasında Alanyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

119 Okunma

İşte Alanyaspor - Fenerbahçe maçında ilk 11'ler

Bugün 20:00'da başlayacak Alanyaspor - Fenerbahçe maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 4. Haftasında Bahçeşehir Okulları Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı HALİS ÖZKAHYA yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Bahçeşehir Okulları Stadyumu

Alanyaspor: Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Papıss Demba Cısse, Antenor Junıor Fernandes Da Sılva Vıtorıa, Anastasıos Bakasetas, Mayele Fabrice Nsakala, Welınton Souza Sılva, Juan Francısco Moreno Fuertes, Emmanouıl Sıopıs, Jose Carlos Coentrao Marafona, Steven Roy Caulker

Teknik Direktör:

Fenerbahçe: Ozan Tufan, Max Bennet Kruse, Tolga Ciğerci, Nabıl Dırar, Luız Gustavo Dıas, Deniz Türüç, Garry Mendes Rodrıgues, Jaılson Marques,sıqueıra, Mathıas Jattah Njıe Jorgensen, Vedat Murıç, Altay Bayındır

Teknik Direktör:

Hakem: HALİS ÖZKAHYA, VOLKAN AHMET NARİNÇ, ASIM YUSUF ÖZ, CİHAN AYDIN

﻿

Evkur Y.Malatyaspor - Alanyaspor maç kadroları belli oldu...
Fenerbahçe - Trabzonspor maç kadroları belli oldu...
A Milli Futbol Takımı'nda mesai başlıyor
Fenerbahçe-Trabzonspor rekabetinde 124. randevu
29 oyuncudan 15'i yurt dışından
Temsilcilerimizin zorlu maç trafiği
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿