İşte Alanyaspor - Fenerbahçe maçında ilk 11'ler
Bugün 20:00'da başlayacak Alanyaspor - Fenerbahçe maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig Cemil Usta Sezonu 4. Haftasında Bahçeşehir Okulları Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı HALİS ÖZKAHYA yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Bahçeşehir Okulları Stadyumu
Alanyaspor: Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Papıss Demba Cısse, Antenor Junıor Fernandes Da Sılva Vıtorıa, Anastasıos Bakasetas, Mayele Fabrice Nsakala, Welınton Souza Sılva, Juan Francısco Moreno Fuertes, Emmanouıl Sıopıs, Jose Carlos Coentrao Marafona, Steven Roy Caulker
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Fenerbahçe: Ozan Tufan, Max Bennet Kruse, Tolga Ciğerci, Nabıl Dırar, Luız Gustavo Dıas, Deniz Türüç, Garry Mendes Rodrıgues, Jaılson Marques,sıqueıra, Mathıas Jattah Njıe Jorgensen, Vedat Murıç, Altay Bayındır
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: HALİS ÖZKAHYA, VOLKAN AHMET NARİNÇ, ASIM YUSUF ÖZ, CİHAN AYDIN
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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