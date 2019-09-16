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Hatayspor - Fatih Karagümrük maç kadroları belli oldu...
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HATAYSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Hatayspor - Fatih Karagümrük maç kadroları belli oldu...

TFF 1. Lig 4. haftasında Hatayspor ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Hatayspor - Fatih Karagümrük maç kadroları belli oldu...

TFF 1. Lig 4. haftasında Hatayspor ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 19:00'da Osmanlı Stadı Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem HAKAN CEYLAN yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Osmanlı Stadı

Hatayspor: Kubilay Sönmez, Hamza Gür, Mirkan Aydın, Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz, Yasin Güreler, Sadi Karaduman, Akın Alkan, Yusuf Abdioğlu, Helder Jorge Leal Rodrıgues Barbosa, Caner Hüseyin Bağ

Teknik Direktör:

Fatih Karagümrük: Alparslan Erdem, Gaber Dobrovoljc, Barış Başdaş, Brahim Darri, Zeki Yıldırım, Innocent Nkasıobı Emeghara, Arif Morkaya, Koray Altınay, Ramazan Civelek, Barış Özbek, Aykut Özer

Teknik Direktör:

Hakem: HAKAN CEYLAN, DENİZ TURGUT, BERSAN DURAN, ALPER ORAN

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