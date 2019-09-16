BİNLER KARAPÜRÇEK ER MEYDANINDAYDI



5 yıl aradan sonra yeniden düzenlenen 25. Karapürçek Yağlı Güreşleri'nde, finalde Fatih Atlı'yı yenen Orhan Okulu "başpehlivan" unvanını elde etti.

Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce güreşçinin katılımıyla gerçekleşen Karapürçek Yağlı Güreşleri'nde güreşçiler gün boyu süren müsabakalarda rakipleri ile başpehlivanlık için yarıştı. Sabahın erken saatlerinde miniklerin güreşleriyle başlayan müsabakalar, öğleden sonra büyükler, başaltı ve başpehlivanların güreşleri ile devam etti. Rakibinin sırtını yere getirmek için uzun süre mücadele eden Orhan Okulu ve Fatih Atlı, tribünlere coşku dolu anlar yaşattı. Yaklaşık 45 dakika süren final müsabakasında zafer Orhan Okulu'nun oldu. Okulu'nun kemerini ve madalyasını AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ile Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı takdim etti. Başpehlivanlık müsabakalarında Fatih Atlı ikinci, Nedim Gürel ve Salih Erinç ise üçüncü oldu.

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı da ev sahibi olarak güreşleri gün boyunca izledi. Karapürçek Yağlı Güreşleri'nin, ülkenin en önemli güreşlerinden biri sayıldığını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Karapürçek bir er meydanıdır ve bunun bilincinde olan sporcular burada kendi kategorilerinin en iyisi olabilmek için ter dökmektedirler. 5 yıl aradan sonra ata sporumuzu Altındağ'da yaşatmanın mutluluğunu yaşadık. Bu geleneği devam ettirmek için çalışacağız." dedi.

Daha önce Avrupa ve Dünya Şampiyonaları'nda başarıyla mücadele etmiş, olimpiyatlarda ringe çıkmış ve bayrağımızı defalarca göndere çektirerek büyük başarılara imza atmış olan işitme engelli milli sporcuların mücadelesi ise yağlı güreşlerin en ilgi çeken bölümü oldu.

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