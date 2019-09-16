HAFTANIN NABZI BU AKŞAM 20:00'DA BAŞLIYOR

Haftanın Nabzı'nda bu hafta Ankaragücü'nün ilk yenilgisi, Gençlerbirliği'nin ilk puan ile tanışması Ankaragücü'nde Metin Diyadin'in ilk maçında takımın bekleneni verememesi, taraftarların istifa çağrıları, Mehmet Yiğiner'in maç sonrası verdiği mesajlar Gençlerbirliği'nde puan ile tanışmanın mutluluğu, maçın değerlendirmesi ve bekleyen zorlu fikstür. Osmanlıspor, Keçiörengücü, Etimesgut Belediyespor, Hacettepe, BakSpor, Ankara Demirspor, Çankaya FK ve Altındağ Belediyespor'un bu haftaki maçlarının değerlendirilmesi. Klasspor Genel Yayın Yönetmeni Bülent Atlas, deneyimli spor insanı Müjdat Yalman ile haftanın nabzını tutuyor. Haftanın nabzı bu pazartesi ve her pazartesi saat 20:00'da Klasspor TV ekranlarında.

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