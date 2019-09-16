DRAGONFEST SONA ERDİ

DRAGONFEST ANKARA SONA ERDİ

İlki 2008’de gerçekleşen ve dünyanın 3 büyük festivalinden biri olan DRAGON FESTİVALİ, iş hayatına bambaşka bir pencere açtı. Türkiye genelinde gerçekleştirilen festival bugüne kadar binlerce takım, onbinlerce yarışmacı ve yüzbinlerce bin davetli ile buluştu. Eğlencenin maksimuma ulaştığı DRAGON FEST; katılımcılara iş hayatının stresinden uzak, herkesin eşit olduğu, kıyasıya mücadele edilen keyifli anlar yaşatıyor. Ayrıca; çeşitli ikramlarla birbirinde çılgın yarışmaları, dans gösterilerini doğanın yeşilinde ve suyun mavisinde eğlenerek bulmak mümkün. Bu sene ise sporcular kadına şiddete son demek için kürek çekecekler.

WONDERLAND EURASİA'DA DRAGONFEST RÜZGARI

Eski adıyla Ankapark olan Wonderland Eurasia'da cumartesi ve pazar günü Dragonfest etkinliği düzenlendi. Cumartesi günü ilk gün yarışları ve sıralamalar tamamlandı. Pazar günü ise binlerce sporseverin katılımı ve yüzlerce kurumsal spor takımının kürek çektiği festivalde, "Kadına şiddete son" temalı yarışmalar yapıldı.

DRAGONFEST GENEL KLASMAN SIRALAMASI

1- Kaptan Demirbilek

2- Odeabank

3- ASO 1 OSB

4- FNSS

5- Atılım Üniversitesi

6- Havelsan

7- Vziyon Havacılık

8- ASO 2 ve 3 OSB

9- Atılım Üniversitesi Med

10- Ato

11- Arabica coffee house

12- Angiad

13- ASO

14- Securitas

15- Afider

16- Kadoil

17- Ness İletişim Basın grubu

18- Bpet

19- Datamind

20- Darüşşifa okulları