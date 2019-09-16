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Osmanlıspor Kötü gidişe dur diyemiyor
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OSMANLISPOR KÖTÜ GİDİŞE DUR DİYEMİYOR

Osmanlıspor Kötü gidişe dur diyemiyor

TFF 1. Lig'de 4. hafta mücadelesinde Bursaspor kendi sahasında başkent temsilcisi Osmanlıspor'u konuk etti. Karşılaşma Yeşil-Beyazlı ekibin 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.

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TFF 1.Lig'de haftanın en önemli maçlarından Bursaspor - Osmanlıspor mücadelesinde kazanan taraf 3-1 ile timsahlar oldu. Karşılaşmayı 14 bin 726 kişi takip etti. 

OSMANLISPOR AĞIR YARALI 

Spor Toto Süper Lig'den düşerek TFF 1. Lig'in yolunu tutan Osmanlıspor maça Mele, Oğuz Yıldırım, Mehmet Yiğit, Atakan Rıdvan Çankaya, Ali Eren İyican, Blagojevic, Hasan Kılıç, Ayuk, Beykan Şimşek, Okan Deniz, Mertan Caner Öztürk ilk 11'i ile başladı. 

Bursa Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçta Bursaspor'a galibiyeti getiren golleri Shehu, Kubilay ve Ramazan Keskin kaydederken, Başkent temsilcisinin tek golünü Erdem Çetinkaya kaydetti. 4 hafta sonunda Bursaspor puanını 9'a yükseltirken, Osmanlıspor ise 4 puanda kaldı. Önümüzdeki hafta Bursaspor, Adana Demirspor deplasmanına konuk olurken, Osmanlıspor ise sahasında Altınordu'yu ağırlayacak. Osmanlıspor, bu sezon 1. Lig'de Boluspor galibiyeti ile başlamış ardından Ankara derbisinde Keçiörengücü'ne kaybetmiş, geçen hafta ise evinde Adanaspor ile 2-2 berabere kalmıştı. 

 
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