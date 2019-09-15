Mustafa Kaplan: Şanssızlık Kırıldı

SON DAKİKALARDA GALİP GELEBİLİRDİK

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Trabzon'dan alınan 1 puanın önemli olduğunu ve şanssızlıklarını kırdıklarını belirterek "Kaybettiğimiz maçlarda da iyi oynamıştık. Maçtan hiç kopmadık ve 2-2 yi bulduk, son dakikalarda galipte gelebilirdik. Şanssızlığı kırdık. Mücadeleci bir takımız ve milli maç arasında 2. ve 3. bölge çalışmaları yaptık, oyuncu grubumla gurur duyuyorum. Biz geriye düşmeseydik maçı kazanabilirdik. Penaltı dışında pozisyon vermedik. İyi bir aileyiz ve iyi bir oyuncu grubumuz var. Bizim hakkımız 3 puandı. Şimdi sırada Alanyaspor maçı var ve hedef 3 puan" diye konuştu.