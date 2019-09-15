Maç Sonu Ertaç, Toure ve Sese'den açıklamalar

GENÇLERBİRLİĞİ GALİBİYETİ KAÇIRDI

Maçtan 2-2 beraberlikle ayrılarak ilk puanını elde eden Alkaralar da maç sonu futbolculardan yayıncı kuruluşa açıklamalar geldi.

Gençlerbirliği kalecisi Ertaç Özbir, korkuyu üzerlerinden attıklarını belirterek "Öncelikle uzun bir aradan sonra forma şansı buldum. Beraberliğe razıydık. Korku vardı üzerimizde onu üzerimizden attık . En zor pozisyonlar gol olan pozisyonlardı." açıklamasında bulundu.

Gençlerbirliği'nin başarılı defans oyuncusu Zargo Toure ise 1 puanın önemli olduğunu belirterek "Öncelikle buraya tekrar geldiğimden dolayı mutluyum. Trabzonspor gibi bir takımdan puan almak çok önemliydi." dedi.

Trabzonspor karşısında 1 puanı getiren golü kaydeden Stephane Sessegnon ise iyi oynadıklarını ve geri dönüşün moral kazandırdığını söyleyerek "Öncelikle iyi oynadık ve iyi mücadele ettik. 3 haftadır iyiydik ama şanssızlık oldu bugün bunu yaşamadık. Geri dönüşü sağlamış olmakla beraber bu bize Alanyaspor maçı için de moral oldu diyebiliriz" açıklaması yaptı.