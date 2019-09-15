TRABZONSPOR 2-2 GENÇLERBİRLİĞİ

Başkent temsilcisi Gençlerbirliği, 4. hafta mücadelesinde Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Maç 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor'un gollerini Novak ve Sörloth kaydederken, kırmızı siyahlı ekibin gollerini Stancu ve Sese kaydetti.
İLK 11'LER:
TRABZONSPOR: Uğurcan, Novak, Hosseini, İvanildo, Perreira, Sosa, Mikel, Nwakaeme, A.Parmak, Avdijaj, Sörloth
GENÇLERBİRLİĞİ: Ertaç, Ahmet Oğuz, Zargo Toure, Flavio, Capelle, Berat, Candeias, Sese, Sio, Baiano, Stancu
CANLI ANLATIM:
4' Korner kazanan takım Genclerbirligi. Atışı kullanmak için hazırlanan oyuncu Daniel Candeias.
11' Jose Sosa, çerçeveyi bulan şutta tehlike yarattı ancak Trabzon şehrinde skor değişmedi.
17' GOLLL 1-0 Skorda dengeyi bozan takım Trabzonspor oldu. Filip Novak kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi. Asist Perreira...
27' Giovanni Sio kaleyi bulan vuruşundan gol çıkartamıyor.
31' Maçın hakemi, sarı kartını Pierrick Capelle için kullandı.
35' Abdulkadir Parmak çerçeveyi buluyor ancak top filelerle buluşmuyor. Şenol Güneş Spor Kompleksi Stadı'nda skorda değişiklik yok.
36' Gole yaklaşan takım Genclerbirligi oldu. Kaleyi yoklayan oyuncu Giovanni Sio. Kaleyi bulan şutu skoru değiştirmeye yetmedi.
44' Trabzonspor sakatlık nedeniyle oyuncu değişikliğine gidiyor. Çıkan oyuncu Ivanildo Fernandes, giren oyuncu Hüseyin Türkmen.
44' GOLLL 1-1 Şenol Güneş Spor Kompleksi Stadı'nda skora denge geliyor. Bogdan Stancu golün sahibi.
45'+2 Sarı kart! Berat Ayberk Özdemir maçın hakemi tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor .
Şenol Güneş Spor Kompleksi stadında oynanan maçta, hakem Mete Kalkavan ilk yarıyı bitiren son düdüğü çaldı.
İLK YARI SONUCU: TRABZONSPOR 1-1 GENÇLERBİRLİĞİ
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54' Şenol Güneş Spor Kompleksi Stadı'nda kaleyi yoklayan oyuncu Jose Sosa. Şutu kaleyi buluyor ancak golle sonuçlanmıyor.
56' Penaltı! Hakem Mete Kalkavan beyaz noktayı gösterdi. Şenol Güneş Spor Kompleksi Stadı'nda penaltı atışını kullanacak takım Trabzonspor.
57' GOLLL 2-1 Trabzonspor penaltı golü ile öne geçiyor. Golü atan isim Alexander Sorloth
59' Sarı kart! Mete Kalkavan sarı kartını Filip Movak için kullandı.
62' Genclerbirligi takımı golü bulabilirdi ama Berat Ayberk Özdemir çektiği şutta çerçeveyi bulmadı.
63' Sarı kart! Trabzonsporda Majid Hosseini sarı kart gördü.
70' Trabzonspor için oyuncu değişikliği. Donis Avdijaj çıkan oyuncu, Daniel Sturridge giren oyuncu. Genclerbirligi takımında oyuncu değişiklikleri... Giren oyuncu Sadio Diallo , çıkan oyuncu Berat Ayberk Özdemir. Diğer değişiklik Bogdan Stancu, giren oyuncu Floyd Ayite.
79' Trabzonspor'da Sörloth, kaleci Ertaç'ı geçemiyor.
85' GOLLL 2-2 Daniel Candeias'ın ara pasında Sessegnon, maça eşitlik getirdi.
86' Trabzonspor için oyuncu değişikliği. Çıkan oyuncu Abdülkadir Parmak, giren oyuncu Fıratcan Üzüm.
Hakem Mete Kalkavan, maça 4 dakika ilave etti.
90+2 Giovanni Sio, altıpas üzerinden şutunu çekti. Kaleci Uğurcan, başarılı bir kurtarış yaptı.
Hakem Mete Kalkavan, bitiş düdüğünü çalıyor ve maç 2-2 sona eriyor.
MAÇ SONUCU: TRABZONSPOR 2-2 GENÇLERBİRLİĞİ
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