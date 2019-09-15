MAÇ SONU DİYADİN VE YALÇIN'DAN AÇIKLAMALAR

MKE Ankaragücü'nü Eryaman Stadyumu'nda 4-0 mağlup eden BTC Turk Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Sergen Yalçın basın mensuplarına açıklamalar yaptı.

DOĞRU OYUN OYNADIK

BTC Turk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın son 2 haftada defans hataları yaptıklarını belirtti. Yalçın, " Özellikle ligin 2. ve 3. haftalarında defans hataları yaptık. Milli maçlar arasında bireysel toplantılar gerçekleştirdik. İyi bir galibiyet aldık. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Hakettiğimiz bir galibiyet aldık. Doğru oyun oynamamız memnun etti bizi." açıklaması yaptı.

YEDİĞİMİZ İLK GOL ENTERESANDI

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Metin Diyadin ise maç sonu toplantısında, "Öncelikle maça başlarken, rakibimizi analiz ettiğimizde bize gelene kadar pas organizasyonu yapan ve iyi oynayan bir ekip olduğunu biliyorduk. 3. bölgede oynamayı seven bir rakibimiz vardı. İyi kapanarak, hızlı hücumlarla atak yapmayı planladık. İlk 20 dakikada direncimiz vardı. Yediğimiz ilk gol enterasandı ve kırılgan olduğumuzu gösterdi. Organize takımla oynadığımızdan kırılganlığımız daha çok ortaya çıktı. 2. golü yedikten sonra da iyice dağıldık. Ligin en iyi 5-6 takımından birini kaybettik. Fizik kaliteleri ve organizasyonu ele adlığımızda rakibimizden gerideydik. İlk 20 dakikada direncimizi sürdürebilmeliydik.

DİRENÇ EKSİKLİĞİMİZ RAKİBİN GÜCÜNDEN DE KAYNAKLANIYOR

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Metin Diyadin, rakibin direncine ayak uyduramadıklarını belirterek "Orgill ve İlhan ile hücum yapmayı planladık ama yapamadık. İlk golün enteresanlığı maçın erken kopmasına neden oldu. Bizim oyuncu kaybetmememiz lazım. Format olarak, fizik kalite ve oyuncu derinliğimiz geçiş oyunlarını yapabilecek seviyede değil. Planladığımız oyunu Orgill ve İlhan ile yapabiliriz, defansın arkasına koşu yaptıkları için. Kadro olarak son 3 maçın kadrosuyla çıktık. Direnç eksikliğimiz rakibin gücünden de kaynaklanıyor. Rakibi yabana atmadan değerlendirme yapmak lazım" dedi.

KAPANARAK OYNAMAMIZ LAZIM

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Metin Diyadin, kadro derinliği olmadığından yakındı. Diyadin, "Eldeki oyuncu kadromuz bu. 3 maçta hangi kadroyla çıkıldıysa ben de o şekilde çıkardım. Aydın'ın fizik kalitesi yeterli değil. Başka arayışlara da girebiliriz, ama kadro derinliği bu kadar. Rakibimizin kadrosu alternatifli ve iyi oynadılar. Bizim iyi kapanarak oynamamız lazım. Kontraataklar ile gol bulmalıyız. Orta sahamız çabuk düşüyor. Bunu kompakt oynayarak halletmeye çalışacağız. Rakibimiz pas trafiğini çok iyi yönetti ve bireysel kalite burada öne çıkıyor. Beklerini sürekli hücuma çıkardılar" diye konuştu.