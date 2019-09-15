Trabzonspor - Gençlerbirliği maç kadroları belli oldu...Süper Lig Cemil Usta Sezonu 4. haftasında Trabzonspor ile Gençlerbirliği arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 20:00'da Şenol Güneş Spor Kompleksi Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem METE KALKAVAN yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Seyedmajıd Hosseını, Donısı Avdıjaj, Jose Ernesto Sosa, Anthony Nnaduzor Nwakaeme, Alexander Sorloth, John Obı Mıkel, Ivanıldo Jorge Mendes Fernandes, Joao Pedro Da Sılva Pereıra, Abdulkadir Parmak, Fılıp Novak
Teknik Direktör:
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Gençlerbirliği: Ahmet Oğuz, Zargo Toure, Flavıo Da Sılva Ramos, Pıerre Yves Nıcolas Polomat, Berat Ayberk Özdemir, Fabrıcıo Santos De Jesus, Danıel Joao Santos Candeıas, Stephane Sessegnon, Sorin Bogdan Stancu, Gıovannı-guy Yann Sıo, Ertaç Özbir
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: METE KALKAVAN, CEYHUN SESİGÜZEL, ESAT SANCAKTAR, ONUR ÖZÜTOPRAK
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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