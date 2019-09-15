İşte Yukatel Denizlispor - Atiker Konyaspor maçında ilk 11'ler
Bugün 20:00'da başlayacak Yukatel Denizlispor - Atiker Konyaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig Cemil Usta Sezonu 4. Haftasında Denizli Atatürk Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı ALİ ŞANSALAN yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Denizli Atatürk Stadı
Yukatel Denizlispor: Hugo Rodallega Martınez, Radoslaw Pawel Murawskı, Ismail Aissati, Oğuz Yılmaz, Recep Niyaz, Zakarya Bergdıch, Crıstıan-ıonut Sapunaru, Adam Mıeczyslaw Stackhowıak, Zeki Yavru, Modou Barrow, Isaac Sackey
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Ali Turan, Jens Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Marko Jevtovıc, Rıad Bajıc, Denı Mılosevıc, Marın Anıcıc, Faruku Mıya, Alper Uludağ, Nejc Skubıc
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: ALİ ŞANSALAN, İSMAİL ŞENCAN, MURAT ERGİN GÖZÜTOK, SELİM ÖZEN
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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