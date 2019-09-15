﻿
İşte Yukatel Denizlispor - Atiker Konyaspor maçında ilk 11'ler
﻿
Site İçi Arama
﻿

İŞTE YUKATEL DENİZLİSPOR - ATİKER KONYASPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Yukatel Denizlispor - Atiker Konyaspor maçında ilk 11'ler

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 4. haftasında Yukatel Denizlispor ile Atiker Konyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

130 Okunma

İşte Yukatel Denizlispor - Atiker Konyaspor maçında ilk 11'ler

Bugün 20:00'da başlayacak Yukatel Denizlispor - Atiker Konyaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 4. Haftasında Denizli Atatürk Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı ALİ ŞANSALAN yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Denizli Atatürk Stadı

Yukatel Denizlispor: Hugo Rodallega Martınez, Radoslaw Pawel Murawskı, Ismail Aissati, Oğuz Yılmaz, Recep Niyaz, Zakarya Bergdıch, Crıstıan-ıonut Sapunaru, Adam Mıeczyslaw Stackhowıak, Zeki Yavru, Modou Barrow, Isaac Sackey

Teknik Direktör:

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Ali Turan, Jens Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Marko Jevtovıc, Rıad Bajıc, Denı Mılosevıc, Marın Anıcıc, Faruku Mıya, Alper Uludağ, Nejc Skubıc

Teknik Direktör:

Hakem: ALİ ŞANSALAN, İSMAİL ŞENCAN, MURAT ERGİN GÖZÜTOK, SELİM ÖZEN

﻿

A Milli Futbol Takımı'nda mesai başlıyor
Konya'da 4 gol var, kazanan yok
Göztepe - Yukatel Denizlispor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
İşte Atiker Konyaspor - Antalyaspor maçında ilk 11'ler
Denizlispor'da Sackey sözleşme imzaladı
29 oyuncudan 15'i yurt dışından
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿