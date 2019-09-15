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Cİ Group Buca - Şile Yıldızspor maç kadroları belli oldu...
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Cİ GROUP BUCA - ŞİLE YILDIZSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Cİ Group Buca - Şile Yıldızspor maç kadroları belli oldu...

TFF 3. Lig 1. Grup 3. haftasında Cİ Group Buca ile Şile Yıldızspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Cİ Group Buca - Şile Yıldızspor maç kadroları belli oldu...

TFF 3. Lig 1. Grup 3. haftasında Cİ Group Buca ile Şile Yıldızspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 19:00'da Yeni Buca Stadı Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem NECATİ SELÇUK ŞAHİN yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Yeni Buca Stadı

Cİ Group Buca: Benjamin Fuchs, Ahmet Aktaş, Nihat Yılmaz, Mustafa Şen, Gökhan Erdöl, Cafercan Aksu, Ceyhun Demircan, Berke Bıyık, Cuma Menize, Gökhan Köseoğlu, Erhan Kurt

Teknik Direktör:

Şile Yıldızspor: Alptekin Teytey, Aykut Taşkınfurat, Kerem Az, Şamil Başaran, Tahsin Hacımustafaoğlu, İskender Alın, Emin Aladağ, Mürsel Civelek, Fuat Bavuk, Aytürk Halil Hocaoğlu, Oğuzhan Köseoğlu

Teknik Direktör:

Hakem: NECATİ SELÇUK ŞAHİN, RECEP GÜNEŞ, LEVENT YEŞİLYURT, DURSUN CAN

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