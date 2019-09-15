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İşte Sakaryaspor - Utaş Uşakspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE SAKARYASPOR - UTAŞ UŞAKSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Sakaryaspor - Utaş Uşakspor maçında ilk 11'ler

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 3. haftasında Sakaryaspor ile Utaş Uşakspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Sakaryaspor - Utaş Uşakspor maçında ilk 11'ler

Bugün 19:00'da başlayacak Sakaryaspor - Utaş Uşakspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 3. Haftasında Yeni Sakarya Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı HAKAN ÜLKER yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Yeni Sakarya Atatürk

Sakaryaspor: Canberk Ömer Özdemir, Serkan Odabaşoğlu, Abdulaziz Solmaz, Taşkın İlter, Okan Baydemir, Yaser Hacımustafaoğlu, Nuri Fatih Aydin, Ali Fırat Okur, Ferit Erişçi, Berkay Can Değirmencioğlu, Oğuz Çalışkan

Teknik Direktör:

Utaş Uşakspor: Ersin Aydın, Oğuzhan Yazıcı, Berkay Özer, Ali Say, Emre Demir, Özer Ozan Pekdemir, Kadir Ari, Seçkin Getbay, Mehmet Bektaş, Alpay Koldaş, Selim Dilli

Teknik Direktör:

Hakem: HAKAN ÜLKER, ERSİN ERBAY, TOLGA ÖZCAN, FATİH TOKAİL

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