İşte Sakaryaspor - Utaş Uşakspor maçında ilk 11'ler
Bugün 19:00'da başlayacak Sakaryaspor - Utaş Uşakspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 3. Haftasında Yeni Sakarya Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı HAKAN ÜLKER yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Sakaryaspor: Canberk Ömer Özdemir, Serkan Odabaşoğlu, Abdulaziz Solmaz, Taşkın İlter, Okan Baydemir, Yaser Hacımustafaoğlu, Nuri Fatih Aydin, Ali Fırat Okur, Ferit Erişçi, Berkay Can Değirmencioğlu, Oğuz Çalışkan
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Utaş Uşakspor: Ersin Aydın, Oğuzhan Yazıcı, Berkay Özer, Ali Say, Emre Demir, Özer Ozan Pekdemir, Kadir Ari, Seçkin Getbay, Mehmet Bektaş, Alpay Koldaş, Selim Dilli
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: HAKAN ÜLKER, ERSİN ERBAY, TOLGA ÖZCAN, FATİH TOKAİL
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