Afjet Afyonspor - Şanlıurfaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 19:00'da başlayacak Afjet Afyonspor - Şanlıurfaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 3. Haftasında Zafer Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı MUHAMMETALİ METOĞLU yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Zafer Stadı
Afjet Afyonspor : Doğan Ateş, İlker Avşar, Mehmet Tosun, Mehmet Doğan, Enes Ata, Nazmi Candoğan, Caner Solmaz, Fatih Selimhan Solmaz, Mehmet Tayfun Dingil, İsmet Benli, Aykut Uluç
Teknik Direktör:
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Şanlıurfaspor: Yasin Davuş, İbrahim Halil Durmuş, Yusuf Güzel, Mehmet Halil Daniş, Veysel Sönmezsoy, Murat Şamil Kurt, Sercan Kaya, Ali Eren Demirkol, Fevzi Özkan, Rıdvan Bingöl, İbrahim Canlıka
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: MUHAMMETALİ METOĞLU, ÜNAL DOĞRU, ALİ RIZA ÖZTÜRK, TOLGA SANCAK
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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