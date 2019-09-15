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Afjet Afyonspor - Şanlıurfaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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AFJET AFYONSPOR - ŞANLIURFASPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Afjet Afyonspor - Şanlıurfaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 2. Lig Beyaz Grup 3. haftasında Afjet Afyonspor ile Şanlıurfaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Afjet Afyonspor - Şanlıurfaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 19:00'da başlayacak Afjet Afyonspor - Şanlıurfaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 3. Haftasında Zafer Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı MUHAMMETALİ METOĞLU yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Zafer Stadı

Afjet Afyonspor : Doğan Ateş, İlker Avşar, Mehmet Tosun, Mehmet Doğan, Enes Ata, Nazmi Candoğan, Caner Solmaz, Fatih Selimhan Solmaz, Mehmet Tayfun Dingil, İsmet Benli, Aykut Uluç

Teknik Direktör:

Şanlıurfaspor: Yasin Davuş, İbrahim Halil Durmuş, Yusuf Güzel, Mehmet Halil Daniş, Veysel Sönmezsoy, Murat Şamil Kurt, Sercan Kaya, Ali Eren Demirkol, Fevzi Özkan, Rıdvan Bingöl, İbrahim Canlıka

Teknik Direktör:

Hakem: MUHAMMETALİ METOĞLU, ÜNAL DOĞRU, ALİ RIZA ÖZTÜRK, TOLGA SANCAK

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