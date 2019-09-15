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Tarsus İdman Yurdu - Sarıyer sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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TARSUS İDMAN YURDU - SARIYER SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Tarsus İdman Yurdu - Sarıyer sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 2. Lig Beyaz Grup 3. haftasında Tarsus İdman Yurdu ile Sarıyer arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Tarsus İdman Yurdu - Sarıyer sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 19:00'da başlayacak Tarsus İdman Yurdu - Sarıyer maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 3. Haftasında Tarsus İlçe Stadyumunda oynanacak müsabakayı MUSTAFA İLKER COŞKUN yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Tarsus İlçe

Tarsus İdman Yurdu: Anıl Demir, Mehmet Cansın Çiçek, Yasin Elmas, Nurullah Kaya, Ali Yavuz Kol, Yılmaz Can Taşkıran, Erkam Develi, Artun Akçakın, Alperen Pak, Yakup Yiğit, Sefa Durmuş

Teknik Direktör:

Sarıyer: Şaban Özel, Murat Gürbüzerol, Doğukan Emeksiz, Okan Eken, Şahin Şafakoğlu, Kubilay Anteplioğlu, İsmail Ayaz, İlter Ayyıldız, Adem Koçak, Bahri Can Avcı, Hikmet Balioğlu

Teknik Direktör:

Hakem: MUSTAFA İLKER COŞKUN, EJDER YAPICI, VURAL GÜL, HAKAN BASIK

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