Tarsus İdman Yurdu - Sarıyer sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 19:00'da başlayacak Tarsus İdman Yurdu - Sarıyer maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 3. Haftasında Tarsus İlçe Stadyumunda oynanacak müsabakayı MUSTAFA İLKER COŞKUN yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Tarsus İlçe
Tarsus İdman Yurdu: Anıl Demir, Mehmet Cansın Çiçek, Yasin Elmas, Nurullah Kaya, Ali Yavuz Kol, Yılmaz Can Taşkıran, Erkam Develi, Artun Akçakın, Alperen Pak, Yakup Yiğit, Sefa Durmuş
Teknik Direktör:
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Sarıyer: Şaban Özel, Murat Gürbüzerol, Doğukan Emeksiz, Okan Eken, Şahin Şafakoğlu, Kubilay Anteplioğlu, İsmail Ayaz, İlter Ayyıldız, Adem Koçak, Bahri Can Avcı, Hikmet Balioğlu
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: MUSTAFA İLKER COŞKUN, EJDER YAPICI, VURAL GÜL, HAKAN BASIK
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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