﻿
Fethiyespor - Ağrı 1970 Spor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
﻿
Site İçi Arama
﻿

FETHİYESPOR - AĞRI 1970 SPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Fethiyespor - Ağrı 1970 Spor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 3. Lig 2. Grup 3. haftasında Fethiyespor ile Ağrı 1970 Spor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

132 Okunma

Fethiyespor - Ağrı 1970 Spor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 19:00'da başlayacak Fethiyespor - Ağrı 1970 Spor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 2. Grup 3. Haftasında Fethiye İlçe Stadyumunda oynanacak müsabakayı AYTAÇ GEÇGEL yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Fethiye İlçe

Fethiyespor: Hüseyin Rüzgar, Sabri Turgut, Halil İbrahim Cenik, Turgay An, Metin Sevinç, İbrahim Ethem Sevinç, Mert Özmen, Serkan Demirol, Cemal Şener, Mert Caymaz, Anıl Arıcıoğlu

Teknik Direktör:

Ağrı 1970 Spor: Cemal Doğu, Tolga Yıldız, Gökhan Yenigün, Berk Kal, Yakup Kayış, Erol Can Akdağ, Özgen Erdem, Fatih Kaan Arıman, Furkan Kopuz, Semih Mustafa Usta, Murat Kara

Teknik Direktör:

Hakem: AYTAÇ GEÇGEL, ALİ UĞURTAN DEMİRTAŞ, AGAH KAAN KULOĞLU, AHMET CAN

﻿

ETİKETLER #Fethiyespor
A Milli Futbol Takımı'nda mesai başlıyor
29 oyuncudan 15'i yurt dışından
Transfer dönemi ne zaman bitecek?
1. Lig'de ilk haftanın lideri Fatih Karagümrük
TFF Başkanı Özdemir: "UEFA, VAR kayıtlarının yayınlanmasını istemiyor"
Yabancı futbolcu sayısı düşürülecek mi?
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿