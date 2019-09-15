Fethiyespor - Ağrı 1970 Spor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 19:00'da başlayacak Fethiyespor - Ağrı 1970 Spor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 2. Grup 3. Haftasında Fethiye İlçe Stadyumunda oynanacak müsabakayı AYTAÇ GEÇGEL yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Fethiye İlçe
Fethiyespor: Hüseyin Rüzgar, Sabri Turgut, Halil İbrahim Cenik, Turgay An, Metin Sevinç, İbrahim Ethem Sevinç, Mert Özmen, Serkan Demirol, Cemal Şener, Mert Caymaz, Anıl Arıcıoğlu
Teknik Direktör:
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Ağrı 1970 Spor: Cemal Doğu, Tolga Yıldız, Gökhan Yenigün, Berk Kal, Yakup Kayış, Erol Can Akdağ, Özgen Erdem, Fatih Kaan Arıman, Furkan Kopuz, Semih Mustafa Usta, Murat Kara
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: AYTAÇ GEÇGEL, ALİ UĞURTAN DEMİRTAŞ, AGAH KAAN KULOĞLU, AHMET CAN
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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