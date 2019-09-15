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İşte Adanaspor - Adana Demirspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE ADANASPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Adanaspor - Adana Demirspor maçında ilk 11'ler

TFF 1. Lig 4. haftasında Adanaspor ile Adana Demirspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Adanaspor - Adana Demirspor maçında ilk 11'ler

Bugün 19:00'da başlayacak Adanaspor - Adana Demirspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1. Lig 4. Haftasında 5 Ocak Fatih Terim Stadyumunda oynanacak müsabakayı TUGAY KAAN NUMANOĞLU yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Adanaspor: Serdar Bingöl, Veli Kızılkaya, Hakan Barış, Ahmet Dereli, Eren Keleş, Gıorgı Arabıdze, Enes Yasin Akyol, Goran Karacıc, Moussa Bagayoko, Renan Souza Dınız, Emeka Frıday Eze

Teknik Direktör:

Adana Demirspor: Adil Demirbağ, Semih Güler, Vedat Bora, Tevfik Altındağ, Hakan Bilgiç, Volkan Şen, Sinan Kurt, Kurtuluş Yurt, Mehmet Uslu, Berk Yıldız, Samed Ali Kaya

Teknik Direktör:

Hakem: TUGAY KAAN NUMANOĞLU, ORKUN AKTAŞ, DENİZ CANER ÖZARAL, OZAN BİLEYCİ

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