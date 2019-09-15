İşte Adanaspor - Adana Demirspor maçında ilk 11'ler
Bugün 19:00'da başlayacak Adanaspor - Adana Demirspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1. Lig 4. Haftasında 5 Ocak Fatih Terim Stadyumunda oynanacak müsabakayı TUGAY KAAN NUMANOĞLU yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Adanaspor: Serdar Bingöl, Veli Kızılkaya, Hakan Barış, Ahmet Dereli, Eren Keleş, Gıorgı Arabıdze, Enes Yasin Akyol, Goran Karacıc, Moussa Bagayoko, Renan Souza Dınız, Emeka Frıday Eze
Teknik Direktör:
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Adana Demirspor: Adil Demirbağ, Semih Güler, Vedat Bora, Tevfik Altındağ, Hakan Bilgiç, Volkan Şen, Sinan Kurt, Kurtuluş Yurt, Mehmet Uslu, Berk Yıldız, Samed Ali Kaya
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: TUGAY KAAN NUMANOĞLU, ORKUN AKTAŞ, DENİZ CANER ÖZARAL, OZAN BİLEYCİ
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