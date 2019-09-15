Menemenspor - Akhisarspor maç kadroları belli oldu...TFF 1. Lig 4. haftasında Menemenspor ile Akhisarspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 19:00'da İzmir Atatürk Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem RAMAZAN KELEŞ yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: İzmir Atatürk
Menemenspor: Gentıan Selmanı, Jasmın Trtovac, Taşkın Çalış, Mustafa Çeçenoğlu, Muhammed Ali Doğan, Alberk Koç, Mehmet Boztepe, Ibrahım Sangare, Abdelaye Dıakıte, Galip Güzel, Hüseyin Çolak
Teknik Direktör:
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Akhisarspor: Edın Cocalıc, Aykut Çeviker, Musa Nizam, Taha Yalçıner, Tolga Ünlü, Alperen Babacan, Burhan Eşer, Muhammet Reis, Sokol Cikalleshi, Gökhan Değirmenci, Erhan Çelenk
Teknik Direktör:
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Hakem: RAMAZAN KELEŞ, OĞUZ TERZİ, MUHAMMET YUMAK, CİHAN ATAŞ
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