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Menemenspor - Akhisarspor maç kadroları belli oldu...
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MENEMENSPOR - AKHİSARSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Menemenspor - Akhisarspor maç kadroları belli oldu...

TFF 1. Lig 4. haftasında Menemenspor ile Akhisarspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Menemenspor - Akhisarspor maç kadroları belli oldu...

TFF 1. Lig 4. haftasında Menemenspor ile Akhisarspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 19:00'da İzmir Atatürk Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem RAMAZAN KELEŞ yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: İzmir Atatürk

Menemenspor: Gentıan Selmanı, Jasmın Trtovac, Taşkın Çalış, Mustafa Çeçenoğlu, Muhammed Ali Doğan, Alberk Koç, Mehmet Boztepe, Ibrahım Sangare, Abdelaye Dıakıte, Galip Güzel, Hüseyin Çolak

Teknik Direktör:

Akhisarspor: Edın Cocalıc, Aykut Çeviker, Musa Nizam, Taha Yalçıner, Tolga Ünlü, Alperen Babacan, Burhan Eşer, Muhammet Reis, Sokol Cikalleshi, Gökhan Değirmenci, Erhan Çelenk

Teknik Direktör:

Hakem: RAMAZAN KELEŞ, OĞUZ TERZİ, MUHAMMET YUMAK, CİHAN ATAŞ

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