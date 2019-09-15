MKE Ankaragücü 0-4 BTC Turk Yeni Malatyaspor

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında MKE Ankaragücü, BTC TURK Yeni Malatyaspor'u Eryaman Stadyumu'nda ağırladı. İki takım maça şu 11'ler ile çıktı.
MKE Ankaragücü: Korcan, Sedat, Tıago Pinto, Canteros, Orgill, Kulusic, Aydın, Moke Abro, Pazdan, İlhan, Kitsiou
BTC Turk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Robin Yalçın, Bıfouma, Mustafa Akbaş, Jahovic, Acquah, Donald, Chaaleli, Chebake, Guilherme, Sakıb
3' Maçın ilk köşe vuruşu Yeni Malatyaspor kullandı. Korcan tehlike büyümeden önledi.
4' Ankaragücü atağında Aydın'ın ara pasında top kaleci Farnolle'da kaldı.
6' Kitsiou, Ankaragücü adına ilk köşe vuruşunu kullandı.
10' Chebake'nin sağ kanattan geliştirdiği atakta Kulusic tehlikeyi uzaklaştırdı.
15' Donald ile gelişen Yeni Malatyaspor atağında şut defanstan döndü.
17' Ankaragücü'nde Thiago Pinto kısa süreli sakatlık yaşadı.
18' Ankaragücü, Yeni Malatyaspor ceza sahası içinde çok adamla atağa çıktı. Canteros'un şut denemesi başarısız oldu.
24' Donald, hakeme itirazlarını sürdürünce Yeni Malatyaspor'da maçın ilk sarı kartını gördü.
26' GOLLLLL Ankaragücü 0-1 BTC TURK Yeni Malatyaspor Sol kanattan gelişen Yeni Malatyaspor atağında Pazdan, topu uzaklaştırmak istedi. Top Jahovic'in önünde kaldı. Tecrübeli golcü düzgün bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.
28' Kulusic, Ankaragücü'nde sarı kart gördü.
33' GOLLLLL Ankaragücü 0-2 BTC TURK Yeni Malatyaspor Eski Ankaragücülü Bıfouma, hızlı gelişen Yeni Malatyaspor atağında Korcan'ı çarprazdan avladı. Durum 0-2 oldu.
35' Yeni Malatyaspor, ataklarını sıklaştırdı. 2-0 dan sonra Ankaragücü, defansta derin boşluklar vermeye başladı.
42' GOLLLLL Ankaragücü 0-3 BTC TURK Yeni Malatyaspor Yeni Malatyaspor'da ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan tecrübeli futbolcu Guilherme, şık bir vuruşla durumu 3-0 yaptı.
Maçın ilk yarısına 2 dakika ilave edildi.
45+2 Ankaragücü'nde takımı adına 2. sarı kartı Kitsiou gördü.
İLK YARI SONUCU: MKE ANKARAGÜCÜ 0-3 BTC TURK YENİ MALATYASPOR
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48' Ankaragücü, ceza sahasının 3 metre gerisinden frikik kazandı. Faul atışı köşe vuruşuyla sonuçlandı. Yeni Malatyaspor'da topu Mustafa Akbaş uzaklaştırdı.
51' Yeni Malatyaspor'da Chaalelı, Aydın'a yaptığı hareket sonrası sarı kart gördü.
52' Ankaragücü'nde Orgill, ceza sahasına girdiği anda yere düşürüldü. Hakem Volkan Bayraslan devam kararı verdi. Ankaragücü Teknik direktörü Metin Diyadin'in yoğun itirazları var.
58' Ankaragücü'nde orta sahada topla buluşan Thiago Pinto'nun, hızlı adımlarla ilerleyerek çektiği şut üstten auta çıktı.
OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ: 59' Ankaragücü'nde günün etkisiz isimlerinden Aydın Karabulut yerini Mehmet Sak'a bıraktı.
OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ: 63' Ankaragücü'nde çıkan oyuncu 3 numaralı formasıyla Sedat Ağçay, giren oyuncu Ricardo Faty
67' Ankaragücü'nde taraftar "Yönetim İstifa" tezahüratları yapıyor.
70' Yeni Malatyaspor'da takım adına 3. sarı kartını Acquah gördü.
OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ: 72' Yeni Malatyaspor'da ilk oyuncu değişikliği... Chaaleli oyundan çıkarken yerine Murat Yıldırım dahil oldu.
75' Ender gelişen Ankaragücü atağında sağ çarprazda topla buluşan İlhan Parlak, zayıf bir şut çıkardı.
KIRMIZI KART: 76' Kıtsıou'nun rakibine müdahalesi sonrası 2. sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
80' Guilherme'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Jahovic, uygun pozisyonda topu auta attı.
OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ: 81' Yeni Malatyaspor'da 2. değişiklik gerçekleşti... Çıkan oyuncu eski Ankaragücülü ve 2. golü kaydeden Bıfouma, giren oyuncu Buğra Çağıran.
82' GOLLLLL Ankaragücü 0-4 BTC TURK Yeni Malatyaspor Yeni Malatyaspor'da defansın zaafiyetinden yararlanan Donald, topu ağlarla buluşturdu.
OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ: 88' Yeni Malatyaspor'da Guilherme yerine Özer Özdemir, Ankaragücü'nde Moke yerine Cebrail oyuna dahil oldu.
90' Ankaragücü'nde Thiago Pinto sarı kart gördü.
Maça 2 dakika uzatma ilave edildi.
Hakem Volkan Bayarslan, bitiş düdüğünü çaldı. MKE Ankaragücü, maçı farklı kaybederek ligde 5 puanda kalırken, BTC Turk Yeni Malatyaspor ise puanını 6'ya çıkardı.
MAÇ SONUCU: ANKARAGÜCÜ 0-4 BTC TURK YENİ MALATYASPOR
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