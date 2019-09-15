Amed Sportif - Hacettepe Spor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 18:00'da başlayacak Amed Sportif - Hacettepe Spor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 3. Haftasında Diyarbakır Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı ERKAN ENGİN yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Diyarbakır Stadyumu
Amed Sportif: Erdi Yokuşlu, Yiğitcan Gölboyu, Bünyamin Yürür, Azad Kevin Odabaşı, Onur Alkan, Muhammed Burak Taşdemir, Yüksel Kayaalp, Oğuz Özden, Hüseyin Yılmaz, Atakan Arslan, Furkan Yaman
Teknik Direktör:
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Hacettepe Spor: Burak Çapkınoğlu, Metehan Mert, Kadir Enes Kıra, Mustafa Hüseyin Seyhan, Furkan Temir, Volkan Kılıç, Muhammed Ali Barutcu, Ömürcan Artan, Ömer Alper Tatlısu, Ali Eren Daşdemir, Yağız Suat Bolat
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: ERKAN ENGİN, MEHMET KAĞAN BİNGÜL, RAMAZAN UFUK AVDAŞ, LEVENT GÜMÜŞDERE
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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