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Amed Sportif - Hacettepe Spor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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AMED SPORTİF - HACETTEPE SPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Amed Sportif - Hacettepe Spor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 2. Lig Beyaz Grup 3. haftasında Amed Sportif ile Hacettepe Spor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Amed Sportif - Hacettepe Spor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 18:00'da başlayacak Amed Sportif - Hacettepe Spor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 3. Haftasında Diyarbakır Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı ERKAN ENGİN yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Diyarbakır Stadyumu

Amed Sportif: Erdi Yokuşlu, Yiğitcan Gölboyu, Bünyamin Yürür, Azad Kevin Odabaşı, Onur Alkan, Muhammed Burak Taşdemir, Yüksel Kayaalp, Oğuz Özden, Hüseyin Yılmaz, Atakan Arslan, Furkan Yaman

Teknik Direktör:

Hacettepe Spor: Burak Çapkınoğlu, Metehan Mert, Kadir Enes Kıra, Mustafa Hüseyin Seyhan, Furkan Temir, Volkan Kılıç, Muhammed Ali Barutcu, Ömürcan Artan, Ömer Alper Tatlısu, Ali Eren Daşdemir, Yağız Suat Bolat

Teknik Direktör:

Hakem: ERKAN ENGİN, MEHMET KAĞAN BİNGÜL, RAMAZAN UFUK AVDAŞ, LEVENT GÜMÜŞDERE

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