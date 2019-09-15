Çaykur Rizespor - Göztepe maç kadroları belli oldu...Süper Lig Cemil Usta Sezonu 4. haftasında Çaykur Rizespor ile Göztepe arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 17:00'da Çaykur Didi Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem ABDULKADİR BİTİGEN yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Çaykur Didi
Çaykur Rizespor: Mohamed Abarhoun, Joseph Larweh Attamah, Fernando Henrıque Boldrın, Nıll De Pauw, Braıan Jose Samudıo Segovıa, Amınu Umar, Gökhan Akkan, Dımıtrıos Chatzıısaıas, Amedej Vetrih, Darıo Melnjak, Mykola Morozıuk
Teknik Direktör:
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Göztepe: Chrıstıan Chagas Tarouco, Alpaslan Öztürk, Halil Akbunar, Jose Marcıo Da Costa, Serdar Gürler, Antonıo Alberto Bastos Pımparel, Andre Bıyogo Poko, Lamine Gassama, Berkan Emir, Soner Aydoğdu, Stefano Napoleonı
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: ABDULKADİR BİTİGEN, MUSTAFA SAVRANLAR, MEHMET SALİH MAZLUM, ADEM SARITAŞ
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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