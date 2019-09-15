MKE Ankaragücü - BTC Turk Y.Malatyaspor maç kadroları belli oldu...
Süper Lig Cemil Usta Sezonu 4. haftasında MKE Ankaragücü ile BTC Turk Y.Malatyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 17:00'da Eryaman Stadyumu Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem VOLKAN BAYARSLAN yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Eryaman Stadyumu
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Stylıanos Kıtsıou, Ante Kulusıc, Mıchal Pazdan, Tıago Pınto, Sedat Ağçay, Wilfried Moke, Aydın Karabulut, Hector Canteros, İlhan Parlak, Dever Orgıll
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
BTC Turk Y.Malatyaspor: Robın Yalçın, Thıevy Guıvane Bıfouma Koulossa, Mustafa Akbaş, Adıs Jahovıc, Afrıyıe Acquah, Mitchell Donald, Ghaylen Chaalelı, Issam Chebake, Fabien Ceddy Farnolle, Guılherme Costa Marques, Sakıb Aytaç
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: VOLKAN BAYARSLAN, BAHTİYAR BİRİNCİ, YUSUF BOZDOĞAN, BAYRAM BAŞKAN
Maç Detayları - Canlı Anlatım
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.