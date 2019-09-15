﻿
MKE Ankaragücü - BTC Turk Y.Malatyaspor maç kadroları belli oldu...
﻿
Site İçi Arama
﻿

MKE ANKARAGÜCÜ - BTC TURK Y.MALATYASPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

MKE Ankaragücü - BTC Turk Y.Malatyaspor maç kadroları belli oldu...

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 4. haftasında MKE Ankaragücü ile BTC Turk Y.Malatyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

287 Okunma

MKE Ankaragücü - BTC Turk Y.Malatyaspor maç kadroları belli oldu...

 

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 4. haftasında MKE Ankaragücü ile BTC Turk Y.Malatyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

 

Bugün 17:00'da Eryaman Stadyumu Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem VOLKAN BAYARSLAN yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Eryaman Stadyumu

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Stylıanos Kıtsıou, Ante Kulusıc, Mıchal Pazdan, Tıago Pınto, Sedat Ağçay, Wilfried Moke, Aydın Karabulut, Hector Canteros, İlhan Parlak, Dever Orgıll

Teknik Direktör:

BTC Turk Y.Malatyaspor: Robın Yalçın, Thıevy Guıvane Bıfouma Koulossa, Mustafa Akbaş, Adıs Jahovıc, Afrıyıe Acquah, Mitchell Donald, Ghaylen Chaalelı, Issam Chebake, Fabien Ceddy Farnolle, Guılherme Costa Marques, Sakıb Aytaç

Teknik Direktör:

Hakem: VOLKAN BAYARSLAN, BAHTİYAR BİRİNCİ, YUSUF BOZDOĞAN, BAYRAM BAŞKAN

﻿

MAÇ SONU DİYADİN VE YALÇIN'DAN AÇIKLAMALAR
MKE Ankaragücü 0-4 BTC Turk Yeni Malatyaspor
Dever Orgill'in Oğlu da Taklacı Çıktı
"Maça Çeyrek Kala" Klasspor TV'de başladı
"Maça Çeyrek Kala" Klasspor TV ekranlarında yayın hayatına başlıyor
2
Ankaragücü'nden terlikli protesto
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿