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Dever Orgill'in Oğlu da Taklacı Çıktı
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DEVER ORGİLL'İN OĞLU DA TAKLACI ÇIKTI

Dever Orgill'in Oğlu da Taklacı Çıktı

MKE Ankaragücü'nün Jamaikalı forveti Dever Orgill'in oğlu da babası gibi gol attıktan sonra takla atıyor.

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TAKLACI ORGİLL'İN OĞLU DA TAKLACI

Süper Lig takımlarından Başkent ekibi MKE Ankaragücü'nün başarılı forveti Orgill'in oğlu, gol attıktan sonra babası gibi seviniyor, takla atıyor. Orgill, bu sezon çıktığı 3 karşılaşmada 1 gol kaydetti. Orgill, geçen sezon ara transfer döneminde Avusturya'nın Wolfsberger takımından kadroya katılmış ve attığı gollerden sonra yaptığı taklalı sevinçle Süper Lige renk katmayı başarmıştı. 

Gol sonrasındaki sevincini değerlendiren Orgill, "Takla atmak, benim yaptığım en güzel gol sevinçlerinden biridir. Genel olarak bu sevinci yaparım. Bazen otomatik olarak çıkıyor, bazen de Usain Bolt gibi farklı şeyler yapıyorum. Bazen de oğlum bana, 'Baba gol attıktan sonra şunu yap.' diyor. Ben de onu yapmaya çalışıyorum. Hangi takıma gidersem gideyim taraftarlar taklayı sevdiği için bu şekilde seviniyorum." açıklamasında bulunmuştu. 

Orgill'in oğlunun takla görüntüleri için

https://twitter.com/i/status/1173217535489191936

 

 

 

 
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