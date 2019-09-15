İşte Turgutluspor - Erokspor maçında ilk 11'ler
Bugün 16:30'da başlayacak Turgutluspor - Erokspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 2. Grup 3. Haftasında Turgutlu 7 Eylül Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı HAKAN ERGİN yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Turgutlu 7 Eylül Stadı
Turgutluspor: Fatih Demirlek, Hayrullah Çelik, Samet Günhan, Abdülkadir Akyıldız, Mithat Yaşar, Onur Garip, Mehmet Kuruoğlu, Yiğit Yöney, Yasin Reis, Necmi Çoban, Emre Keskin
Teknik Direktör:
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Erokspor: Özgün Ali Köklü, Sinan Morgil, Rahmi Muhammet Akyazı, Efe Can Çölbekler, Alper Karaman, Şahin Fıstıkcı, Erhan Karayer, Gökcan Gelmen, Melih Kabasakal, Halil Çelik, Emre Adiloğlu
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: HAKAN ERGİN, HACI MEHMET EKMEKYERMEZ, AHMET ULU, ESİM AYDEMİR
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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