﻿
İşte Turgutluspor - Erokspor maçında ilk 11'ler
﻿
Site İçi Arama
﻿

İŞTE TURGUTLUSPOR - EROKSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Turgutluspor - Erokspor maçında ilk 11'ler

TFF 3. Lig 2. Grup 3. haftasında Turgutluspor ile Erokspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

191 Okunma

İşte Turgutluspor - Erokspor maçında ilk 11'ler

Bugün 16:30'da başlayacak Turgutluspor - Erokspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 2. Grup 3. Haftasında Turgutlu 7 Eylül Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı HAKAN ERGİN yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Turgutlu 7 Eylül Stadı

Turgutluspor: Fatih Demirlek, Hayrullah Çelik, Samet Günhan, Abdülkadir Akyıldız, Mithat Yaşar, Onur Garip, Mehmet Kuruoğlu, Yiğit Yöney, Yasin Reis, Necmi Çoban, Emre Keskin

Teknik Direktör:

Erokspor: Özgün Ali Köklü, Sinan Morgil, Rahmi Muhammet Akyazı, Efe Can Çölbekler, Alper Karaman, Şahin Fıstıkcı, Erhan Karayer, Gökcan Gelmen, Melih Kabasakal, Halil Çelik, Emre Adiloğlu

Teknik Direktör:

Hakem: HAKAN ERGİN, HACI MEHMET EKMEKYERMEZ, AHMET ULU, ESİM AYDEMİR

﻿

ETİKETLER #Turgutluspor
1461 Trabzon 0 - Turgutluspor 1
1461 Trabzon - Turgutluspor maç kadroları belli oldu...
Van BŞB 5 - Turgutluspor 1
Van BŞB - Turgutluspor maç kadroları belli oldu...
Turgutluspor 1 - Diyarbekirspor 4
Turgutluspor - Diyarbekirspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿