Silivrispor - Anagold 24Erzincanspor maç kadroları belli oldu...TFF 3. Lig 1. Grup 3. haftasında Silivrispor ile Anagold 24Erzincanspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 16:30'da Silivri Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem EREN GÖKMEN yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Silivri
Silivrispor: Burak Kapan, Hakan Sayar, Deniz Bağlan, Emrah Bedir, Oğulcan Enes Demiroğlu, Günay Şakar, Enver Yıldız, Oğuz Yavuz, Barış Dillioğlu, Eren Açıkgöz, Bülent Demir
Teknik Direktör:
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Anagold 24Erzincanspor: Ersel Çetinkaya, Yusuf Orhan, Ayhan Gürbüz, Muhammed Kerem Aktürkoğlu, Ali Öztürk, Serkan Yola, Erdi Kasapoğlu, Uğurcan Bekçi, Mümin Talip Pazarlı, Tuncay Kılıç, Tugay Kırcalı
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: EREN GÖKMEN, HAKAN ERKAN, SİNAN GÜNAYDIN, MÜCAHİT KARAKURT
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