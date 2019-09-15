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Silivrispor - Anagold 24Erzincanspor maç kadroları belli oldu...
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SİLİVRİSPOR - ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Silivrispor - Anagold 24Erzincanspor maç kadroları belli oldu...

TFF 3. Lig 1. Grup 3. haftasında Silivrispor ile Anagold 24Erzincanspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Silivrispor - Anagold 24Erzincanspor maç kadroları belli oldu...

TFF 3. Lig 1. Grup 3. haftasında Silivrispor ile Anagold 24Erzincanspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 16:30'da Silivri Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem EREN GÖKMEN yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Silivri

Silivrispor: Burak Kapan, Hakan Sayar, Deniz Bağlan, Emrah Bedir, Oğulcan Enes Demiroğlu, Günay Şakar, Enver Yıldız, Oğuz Yavuz, Barış Dillioğlu, Eren Açıkgöz, Bülent Demir

Teknik Direktör:

Anagold 24Erzincanspor: Ersel Çetinkaya, Yusuf Orhan, Ayhan Gürbüz, Muhammed Kerem Aktürkoğlu, Ali Öztürk, Serkan Yola, Erdi Kasapoğlu, Uğurcan Bekçi, Mümin Talip Pazarlı, Tuncay Kılıç, Tugay Kırcalı

Teknik Direktör:

Hakem: EREN GÖKMEN, HAKAN ERKAN, SİNAN GÜNAYDIN, MÜCAHİT KARAKURT

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