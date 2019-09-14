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Keçiörengücü Teknik sorumlusu Hamdi Yılmaz: 2. yarıda iyi oynadık
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KEÇİÖRENGÜCÜ TEKNİK SORUMLUSU HAMDİ YILMAZ: 2. YARIDA İYİ OYNADIK

Keçiörengücü Teknik sorumlusu Hamdi Yılmaz: 2. yarıda iyi oynadık

TFF 1. Lig'de Keçiörengücü, Aktepe stadyumunda oynanan maçta BB Erzurumspor'u 50. dakikada Erdi Dikmen'in kafa golüyle 1-0 mağlup etti ve puanını 8'e çıkardı.

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KEÇİÖRENGÜCÜ 1-0 BB  ERZURUMSPOR 

GOL: 50' ERDİ DİKMEN 

HATALARIMIZDAN DERS ÇIKARDIK 

Keçiörengücü Teknik sorumlusu Hamdi Yılmaz, maç sonu yaptığı basın açıklamasında "İlk yarıda başabaş oynadık. 2.yarıya başlarken hatalarımızdan ders çıkardık ve galibiyeti aldık. Daha rahat bir maç çıkarabilirdik, kazandığımız için mutluyuz" dedi. BB Erzurumspor Teknik sorumlusu Uğur Bayarslan ise yaptığı basın toplantısında "şanssız bir maç çıkardıklarını, kaybettikleri için üzgünüz" açıklaması yaptı. 
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