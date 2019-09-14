Keçiörengücü Teknik sorumlusu Hamdi Yılmaz: 2. yarıda iyi oynadık

KEÇİÖRENGÜCÜ 1-0 BB ERZURUMSPOR
GOL: 50' ERDİ DİKMEN
HATALARIMIZDAN DERS ÇIKARDIK
Keçiörengücü Teknik sorumlusu Hamdi Yılmaz, maç sonu yaptığı basın açıklamasında "İlk yarıda başabaş oynadık. 2.yarıya başlarken hatalarımızdan ders çıkardık ve galibiyeti aldık. Daha rahat bir maç çıkarabilirdik, kazandığımız için mutluyuz" dedi. BB Erzurumspor Teknik sorumlusu Uğur Bayarslan ise yaptığı basın toplantısında "şanssız bir maç çıkardıklarını, kaybettikleri için üzgünüz" açıklaması yaptı.
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