Keçiörengücü Teknik sorumlusu Hamdi Yılmaz: 2. yarıda iyi oynadık

KEÇİÖRENGÜCÜ 1-0 BB ERZURUMSPOR

GOL: 50' ERDİ DİKMEN

HATALARIMIZDAN DERS ÇIKARDIK

Keçiörengücü Teknik sorumlusu Hamdi Yılmaz, maç sonu yaptığı basın açıklamasında "İlk yarıda başabaş oynadık. 2.yarıya başlarken hatalarımızdan ders çıkardık ve galibiyeti aldık. Daha rahat bir maç çıkarabilirdik, kazandığımız için mutluyuz" dedi. BB Erzurumspor Teknik sorumlusu Uğur Bayarslan ise yaptığı basın toplantısında "şanssız bir maç çıkardıklarını, kaybettikleri için üzgünüz" açıklaması yaptı.