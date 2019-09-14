İşte Antalyaspor - Kayserispor maçında ilk 11'ler
Bugün 20:00'da başlayacak Antalyaspor - Kayserispor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig Cemil Usta Sezonu 4. Haftasında Antalya Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı FIRAT AYDINUS yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Antalya Stadyumu
Antalyaspor: Dıego Angelo De Olıveıra, Bahadır Öztürk, Charles Fernando Basılıo Da Sılva, Gustavo Ezequıel Blanco Leschuk, Paul Omo Mukaıru, Ufuk Akyol, Serdar Özkan, Ruud Jorge Boffın, Ondrej Celustka, Nazım Sangare, Aatıf Chahechouhe
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Kayserispor: Sheyı Emmanuel Adebayor, Benoıt Guy Jean Poulaın, Bilal Başacıkoğlu, Hasan Hüseyin Acar, Hugo Mıguel De Almeıda Costa Lopes, Brıce Florentın Dja Djedje, Paul-georges Ntep De Madıba, Karahan Yasir Subaşı, Sılvıu Lung, Ben Rıenstra, Bernard Mensah
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: FIRAT AYDINUS, KEMAL YILMAZ, SÜLEYMAN ÖZAY, BURAK TAŞKINSOY
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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