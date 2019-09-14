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İşte Antalyaspor - Kayserispor maçında ilk 11'ler
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İŞTE ANTALYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Antalyaspor - Kayserispor maçında ilk 11'ler

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 4. haftasında Antalyaspor ile Kayserispor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Antalyaspor - Kayserispor maçında ilk 11'ler

Bugün 20:00'da başlayacak Antalyaspor - Kayserispor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 4. Haftasında Antalya Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı FIRAT AYDINUS yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Antalya Stadyumu

Antalyaspor: Dıego Angelo De Olıveıra, Bahadır Öztürk, Charles Fernando Basılıo Da Sılva, Gustavo Ezequıel Blanco Leschuk, Paul Omo Mukaıru, Ufuk Akyol, Serdar Özkan, Ruud Jorge Boffın, Ondrej Celustka, Nazım Sangare, Aatıf Chahechouhe

Teknik Direktör:

Kayserispor: Sheyı Emmanuel Adebayor, Benoıt Guy Jean Poulaın, Bilal Başacıkoğlu, Hasan Hüseyin Acar, Hugo Mıguel De Almeıda Costa Lopes, Brıce Florentın Dja Djedje, Paul-georges Ntep De Madıba, Karahan Yasir Subaşı, Sılvıu Lung, Ben Rıenstra, Bernard Mensah

Teknik Direktör:

Hakem: FIRAT AYDINUS, KEMAL YILMAZ, SÜLEYMAN ÖZAY, BURAK TAŞKINSOY

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