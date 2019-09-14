Gazişehir Gaziantep FK - Beşiktaş maç kadroları belli oldu...Süper Lig Cemil Usta Sezonu 4. haftasında Gazişehir Gaziantep FK ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 20:00'da Kalyon Stadyumu Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem HALİL UMUT MELER yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Kalyon Stadyumu
Gazişehir Gaziantep FK: Günay Güvenç, El Hadjı Papy Mıson Djılobodjı, Alın Dorınel Toşca, Olarenwaju Ayobamı Kayode, Güray Vural, Iraneuton Sousa Morıas Junıor, Oğuz Ceylan, Souleymane Dıarra, Patrıck Twuması, Abdul Azız Tetteh, Jean Armel Kana Bıyık
Teknik Direktör:
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Beşiktaş: Lorıs Sven Karıus, Vıctor Ruız Torre, Güven Yalçın, Mohamed Naser Elsayed Elneny, Georges Kevın Nkoudou Mbıda, Adem Ljajıc, Domagoj Vıda, Dorukhan Toköz, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Abdoulay Dıaby, Abdoulay Dıaby
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: HALİL UMUT MELER, MUSTAFA EMRE EYİSOY, CEVDET KÖMÜRCÜOĞLU, YASİN KOL
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