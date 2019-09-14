Altınordu - Eskişehirspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 19:00'da başlayacak Altınordu - Eskişehirspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1. Lig 4. Haftasında Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı MURAT ERDOĞAN yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu
Altınordu: Erhan Erentürk, Ravil Tagir, Berkay Samancı, Anıl Koç, Oğulcan Ülgün, Hüseyin Atakan Üner, Egehan Gök, Ali Mert Aydın, Kerim Alıcı, Ersel Aslıyüksek, Sinan Osmanoğlu
Teknik Direktör:
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Eskişehirspor: İbrahim Sıssoko, Sezgin Coşkun, Jesse Tamunobaraboye Sekıdıka, Emre Güral, Marko Mılınkovıc, Ekrem Kılıçarslan, Kamal Issah, Erdal Akdarı, Bedirhan Altunbaş, Mehmet Özcan, Cemali Sertel
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: MURAT ERDOĞAN, MEHMET EMİN TUĞRAL, ALİ CAN ALP, ADNAN DENİZ KAYATEPE
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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