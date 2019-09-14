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Altınordu - Eskişehirspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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ALTINORDU - ESKİŞEHİRSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Altınordu - Eskişehirspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 1. Lig 4. haftasında Altınordu ile Eskişehirspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Altınordu - Eskişehirspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 19:00'da başlayacak Altınordu - Eskişehirspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1. Lig 4. Haftasında Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı MURAT ERDOĞAN yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu

Altınordu: Erhan Erentürk, Ravil Tagir, Berkay Samancı, Anıl Koç, Oğulcan Ülgün, Hüseyin Atakan Üner, Egehan Gök, Ali Mert Aydın, Kerim Alıcı, Ersel Aslıyüksek, Sinan Osmanoğlu

Teknik Direktör:

Eskişehirspor: İbrahim Sıssoko, Sezgin Coşkun, Jesse Tamunobaraboye Sekıdıka, Emre Güral, Marko Mılınkovıc, Ekrem Kılıçarslan, Kamal Issah, Erdal Akdarı, Bedirhan Altunbaş, Mehmet Özcan, Cemali Sertel

Teknik Direktör:

Hakem: MURAT ERDOĞAN, MEHMET EMİN TUĞRAL, ALİ CAN ALP, ADNAN DENİZ KAYATEPE

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