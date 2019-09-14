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Boluspor - Altay maç kadroları belli oldu...
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BOLUSPOR - ALTAY MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Boluspor - Altay maç kadroları belli oldu...

TFF 1. Lig 4. haftasında Boluspor ile Altay arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Boluspor - Altay maç kadroları belli oldu...

TFF 1. Lig 4. haftasında Boluspor ile Altay arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 19:00'da Bolu Atatürk Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem TURGUT DOMAN yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Bolu Atatürk

Boluspor: İsmail Konuk, Cumali Bişi, Rydell Romano Poepon, Hakan Arslan, Sandro Ferreıra Andre Nascımento, Hakan Canbazoğlu, Hayrullah Bilazer, Mutlu Güler, Ümit Kurt, Mustafa Durak, Yusuf Mert Tunç

Teknik Direktör:

Altay: Deniz Vural, Leandro Deyrınıo Kappel, Helder Luıs Lopes Vıeıra Tavares, Andreas Tatos, Anton Putsıla, Marco Fılıpe Lopes Paıxao, Emre Koyuncu, Abdülkerim Bardakcı, Erhan Kartal, Gençer Cansev, Özgür Özkaya

Teknik Direktör:

Hakem: TURGUT DOMAN, ERKAN AKBULUT, ÖMER TEVFİK ÖZKOÇ, SAİT TUZCU

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