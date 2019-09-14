Keçiörengücü 1-0 BB Erzurumspor

Saat 15:30'da başlayan karşılaşmada Direnç Tonusluoğlu düdük çalıyor. Yardımcı hakemler Hüsnü Emre Çelimli, Hasan Hüseyin Tetik, 4. hakem ise Lütfullah Aslan.

2 Takım maça şu 11'ler ile başladı.

KEÇİÖRENGÜCÜSPOR: Metin Uçar-Sertaç Çam-Erdi Dikmen-Burak Aydın- Levy Madinda- Abdulkadir Korkut- Uğur Utlu- Kone-Samet Akaydın-Dıaliba-Hüsamettin Tut

BB ERZURUMSPOR: Sehic-Aykut Demir- Hasan Batuhan Artarslan-Mehmet Murat Uçar-Hasan Ayaroğlu-İbrahim Akdağ-Yusuf Emre Gültekin-Mücahit Albayrak-Oltan Karakullukçu-Osman Çelik- Cenk Ahmet Alkılıç

Maça etkili başlayan taraf BB Erzurumspor oldu. Cenk Ahmet ve Osman ile Keçiörengücü kalesinde akınlar geliştiren mavi beyazlılar gol bulamadı.

35. dakikada Keçiörengücü, Dialiba'nın sol kanattan geliştirdiği atakta top BB Erzurumsporlu futbolcu Aykut Demir'in koluna çarptı. Keçiörengücülü futbolcular penaltı beklerken hakem Tonusluoğlu devam kararı aldı. Pozisyona itirazlarını sürdüren Keçiörengücü kaptanı Uğur Utlu 35. dakikada maçın ilk kartını gördü.

43. dakikada Sertaç'ın sağ taraftan getirdiği pozisyonun devamında topla ceza sahası yayı üzerinde buluşan Kone, kötü bir şut çıkardı.

45. dakikada yine Sertaç'ın çalımlarla BB Erzurumspor ceza sahasına girdiği pozisyonda topla buluşan Kone, bir kez daha fırsattan yararlanamadı.

İlk yarıya uzatma dakikaları eklenmeden 0-0 golsüz berabere noktalandı.

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2.YARI:

2. Yarıda herhangi bir oyuncu değişikliği olmadan takımlar maça başladı.

48. dakikada Burak Aydın'ın şutunu tecrübeli filebekçi Sehic kurtardı.

50. GOLLLLLLLLLLLLLL dakikada soldan ortalanan ortaya kafasını uzatan Erdi Dikmen, Keçiörengücü'nü 1-0 öne geçirdi.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ:

55. dakikada BB Erzurumspor'da 7 numaralı Mehmet Murat Uçar oyundan çıkarken, 4 numarasıyla Obertan oyuna dahil edildi. Diğer değişiklik Oltan oyundan çıkarken, yerine Rashad Muhammed dahil oldu.

Mehmet Murat Uçar --- Obertan

Oltan --- Rashad Muhammed

64. dakikada günün şanssız isimlerinden Burak Aydın, Keçiörengücü adına net bir fırsattan yararlanamadı. Burak'ın şutunu sol çarprazdan kaleci Sehic, şık bir kurtarışla önledi.

66. dakikada BB Erzurumspor'da oyuna yeni giren Rashad Muhammed, kaleci Metin Uçar ile karşı karşıya kaldı. Metin, Rashad'a fırsat vermedi.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ:

66. dakikada BB Erzurum'da Osman Çelik oyundan çıktı. Yerine Hamroun girdi.

Osman Çelik --- Hamroun

72. dakikada Keçiörengücü'nde ilk değişiklik gerçekleşti. Kone oyundan çıktı, yerine Mendy oyuna dahil oldu.

Kone --- Mendy

83. dakikada Keçiörengücü'nde ikinci değişiklik gerçekleşti. Orta sahada iyi işler çıkaran Madinda oyundan çıkarken yerine İshak Çakmak dahil oldu.

Madinda --- İshak

85. dakikada Keçiörengücü'nde son değişiklik... Dıaliba oyundan çıkarken, giren oyuncu Abdulkadir Kuzey.

Dialiba --- Abdulkadir Kuzey

88. dakikada BB Erzurumspor'da Yusuf Emre Gültekin sarı kart gördü.

90+1. dakikada Obertan'ın şutunda top defansa çarptı ve kornere çıktı.

90+2. dakikada Keçiörengücü'nde Burak Aydın sarı kart gördü.

Keçiörengücü, hakemin son düdüğüyle maçı 1-0 kazandı ve puanını 8'e çıkardı ve ligde 2. sıraya yükseldi. BB Erzurumspor ise 4 puanda kaldı.