M.Başakşehir - Demir Grup Sivasspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 17:00'da başlayacak M.Başakşehir - Demir Grup Sivasspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig Cemil Usta Sezonu 4. Haftasında Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda oynanacak müsabakayı ARDA KARDEŞLER yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Başakşehir Fatih Terim
M.Başakşehir: Gael Dimitri Clıchy, Mehmet Topal, Alexandru Epureanu, Edın Vısca, Mahmut Tekdemir, Enzo Vıto Gabrıel Crıvellı, Fehmi Mert Günok, Martın Skrtel, Robson De Souza, Uılson De Souza Paula Junıor, Danijel Aleksic
Teknik Direktör:
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Demir Grup Sivasspor: Uğur Çiftçi, Aaron Chrıstopher Bılly Ondele Appındangoye, Isaac Cofıe, Mert Hakan Yandaş, Mustapha Yatabare, Erdoğan Yeşilyurt, Mamadou Samassa, Hakan Arslan, Emre Kılınç, Marcelo Augusto Ferreıra Teıxeıra, Caner Osmanpaşa
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: ARDA KARDEŞLER, ERDİNÇ SEZERTAM, İBRAHİM BOZBEY, KUTLUHAN BİLGİÇ
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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