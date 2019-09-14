Eyüpspor - Niğde Anadolu FK maç kadroları belli oldu...TFF 2. Lig Kırmızı Grup 3. haftasında Eyüpspor ile Niğde Anadolu FK arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 16:30'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem EGEMEN ARTUN yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu
Eyüpspor: Alp Tutar, Muharrem Doğan, Gökhan Çalışır, Uğur Mustafa Türk, Berkan Burak Turan, Mahsun Çapkan, Gürcan Gözüm, Eren Taşkın, Egemen Zengin, Volkan Kesim, Metehan Mertöz
Teknik Direktör:
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Niğde Anadolu FK: Ramazan Övüç, Enis Durak, Metehan Yilmaz, Hakkı Yıldız, Berkehan Biçer, Mustafa Emirhan Özyaşar, Berkin Taşkın, Muhammet Taha Tepe, Mustafa Hakkı Peker, Berkay Tekin, Recep Yemişci
Teknik Direktör:
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Hakem: EGEMEN ARTUN, BÜLENT ULUDOĞAN, ÖMER LÜTFÜ AYDIN, YAKUP BAKIR
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