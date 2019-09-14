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Pendikspor - 1922 Konyaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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PENDİKSPOR - 1922 KONYASPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Pendikspor - 1922 Konyaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 2. Lig Beyaz Grup 3. haftasında Pendikspor ile 1922 Konyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Pendikspor - 1922 Konyaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 16:30'da başlayacak Pendikspor - 1922 Konyaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 3. Haftasında Pendik Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı EMRE KARGIN yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Pendik Stadı

Pendikspor: Süheyl Çetin, Erdinç Çepoğlu, Berk Neziroğluları, Ahmet Yazar, Ömer Can Sokullu, Fatih Cerlek, Mehmet Cinpir, Oktay Balcı, Gökhan Sürücü, Bekir Karadeniz, Mehmet Zahit Çınar

Teknik Direktör:

1922 Konyaspor: Seydi Kayasoy, Anıl Şahin, Recep Metin, Ahmet Önay, Samet Bulut, Celal Hanalp, İsmet Yumakoğulları, Doğan Can Gölpek, İbrahim Serdar Aydın, Seddar Karaman, Alper Kadir Duruk

Teknik Direktör:

Hakem: EMRE KARGIN, UĞUR ERDOĞAN, GÜNER MUMCU TAŞTAN, ÖNDER TURGAY DEMİRDAK

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