Pendikspor - 1922 Konyaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 16:30'da başlayacak Pendikspor - 1922 Konyaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 3. Haftasında Pendik Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı EMRE KARGIN yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Pendik Stadı
Pendikspor: Süheyl Çetin, Erdinç Çepoğlu, Berk Neziroğluları, Ahmet Yazar, Ömer Can Sokullu, Fatih Cerlek, Mehmet Cinpir, Oktay Balcı, Gökhan Sürücü, Bekir Karadeniz, Mehmet Zahit Çınar
Teknik Direktör:
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1922 Konyaspor: Seydi Kayasoy, Anıl Şahin, Recep Metin, Ahmet Önay, Samet Bulut, Celal Hanalp, İsmet Yumakoğulları, Doğan Can Gölpek, İbrahim Serdar Aydın, Seddar Karaman, Alper Kadir Duruk
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: EMRE KARGIN, UĞUR ERDOĞAN, GÜNER MUMCU TAŞTAN, ÖNDER TURGAY DEMİRDAK
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