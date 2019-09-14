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İşte Belediye Derince Spor - Kemerspor 2003 maçında ilk 11'ler
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İŞTE BELEDİYE DERİNCE SPOR - KEMERSPOR 2003 MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Belediye Derince Spor - Kemerspor 2003 maçında ilk 11'ler

TFF 3. Lig 2. Grup 3. haftasında Belediye Derince Spor ile Kemerspor 2003 arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Belediye Derince Spor - Kemerspor 2003 maçında ilk 11'ler

Bugün 16:30'da başlayacak Belediye Derince Spor - Kemerspor 2003 maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 2. Grup 3. Haftasında Derince Belediyespor Doğal Çim Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı GÖKHAN ÖZBULUT yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Derince Belediyespor Doğal Çim Stadyumu

Belediye Derince Spor: Sercan Uslu, Recep Akkemik, Yiğitali Bayrak, Melih İnan, Koray Baykara, Yunus Özdemir, Arda Kürşat Kaya, Bahtiyar Yıldırım, Aykut Aslan, Enes Çetin, Muhammet Fatih Yıldırım

Teknik Direktör:

Kemerspor 2003: Reha Kurt, Kemal Bolat, Semih Hatipoğlu, Mustafa İnan, Erdin Üzer, Şiyar Kepir, Fahri Genç, Faik Doğukan Duyum, Tolgahan Kumbasar, Oğuz Saltabaş, Baran Basut

Teknik Direktör:

Hakem: GÖKHAN ÖZBULUT, BÜLENT KORKMAZ, MESUT HAKALMAZ, ERTUĞRUL YILMAZ

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