İşte Belediye Derince Spor - Kemerspor 2003 maçında ilk 11'ler
Bugün 16:30'da başlayacak Belediye Derince Spor - Kemerspor 2003 maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 2. Grup 3. Haftasında Derince Belediyespor Doğal Çim Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı GÖKHAN ÖZBULUT yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Derince Belediyespor Doğal Çim Stadyumu
Belediye Derince Spor: Sercan Uslu, Recep Akkemik, Yiğitali Bayrak, Melih İnan, Koray Baykara, Yunus Özdemir, Arda Kürşat Kaya, Bahtiyar Yıldırım, Aykut Aslan, Enes Çetin, Muhammet Fatih Yıldırım
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Kemerspor 2003: Reha Kurt, Kemal Bolat, Semih Hatipoğlu, Mustafa İnan, Erdin Üzer, Şiyar Kepir, Fahri Genç, Faik Doğukan Duyum, Tolgahan Kumbasar, Oğuz Saltabaş, Baran Basut
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: GÖKHAN ÖZBULUT, BÜLENT KORKMAZ, MESUT HAKALMAZ, ERTUĞRUL YILMAZ
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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