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Ankara Demirspor - E.Velimeşespor maç kadroları belli oldu...
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ANKARA DEMİRSPOR - E.VELİMEŞESPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Ankara Demirspor - E.Velimeşespor maç kadroları belli oldu...

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 3. haftasında Ankara Demirspor ile E.Velimeşespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Ankara Demirspor - E.Velimeşespor maç kadroları belli oldu...

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 3. haftasında Ankara Demirspor ile E.Velimeşespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 16:00'da Tcdd Ankara Demirspor Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem ALİM KANDEMİR yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Tcdd Ankara Demirspor

Ankara Demirspor: Kamil İçer, Çağrı Bülbül, Hasan Küçcük, Mustafa Kayabaşı, Süleyman Güneş, Serdar Eylik, Ahmet Devret, Taner Koç, Emre Selen, Burak Öksüz, Mustafa Tahir Babaoğlu

Teknik Direktör:

E.Velimeşespor: Gökhan Siverek, Semih Kahraman, Ömer Alp Kulga, İbrahim Fatih Dilek, Onat Kutay Kurt, Mert Er Estik, Savaş Tağa, Sabutay Alper Bayülken, Taner Yılmaz, Eser Akbaş, Muhammet Raşit Yöndem

Teknik Direktör:

Hakem: ALİM KANDEMİR, NURETTİN DİNÇER DEMİR, ALİ ETLİKCİ, CELAL BAYRAKLI

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