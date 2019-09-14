Bak SK - Samsunspor maç kadroları belli oldu...TFF 2. Lig Beyaz Grup 3. haftasında Bak SK ile Samsunspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 16:00'da Ankara Ostim Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem ABDULLAH BUĞRA TAŞKINSOY yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Ankara Ostim
Bak SK: Abdullah Çelik, Süleyman Özdamar, Ahmet Sun, Yavuz Koç, Bora Taşdemir, Kerem Şeras, Ömer Bozan, Bilal Aziz Özer, Tolgahan Erbay, Eyüp Poyraz, Taha Ayan
Teknik Direktör:
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Samsunspor: Nurullah Aslan, Caner Arıcı, Aytaç Sulu, Yalçın Kılınç, Guıdo Koçer, Samed Hakan Kılıç, İlyas Kubilay Yavuz, Ahmethan Köse, Gökhan Alsan, Gökhan Meral, Bahattin Köse
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: ABDULLAH BUĞRA TAŞKINSOY, MÜCAHİT DEĞERMENCİ, BARKIN GÜDÜ, SERDAR AKKOÇOĞLU
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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