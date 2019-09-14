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Bak SK - Samsunspor maç kadroları belli oldu...
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BAK SK - SAMSUNSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Bak SK - Samsunspor maç kadroları belli oldu...

TFF 2. Lig Beyaz Grup 3. haftasında Bak SK ile Samsunspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Bak SK - Samsunspor maç kadroları belli oldu...

TFF 2. Lig Beyaz Grup 3. haftasında Bak SK ile Samsunspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 16:00'da Ankara Ostim Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem ABDULLAH BUĞRA TAŞKINSOY yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Ankara Ostim

Bak SK: Abdullah Çelik, Süleyman Özdamar, Ahmet Sun, Yavuz Koç, Bora Taşdemir, Kerem Şeras, Ömer Bozan, Bilal Aziz Özer, Tolgahan Erbay, Eyüp Poyraz, Taha Ayan

Teknik Direktör:

Samsunspor: Nurullah Aslan, Caner Arıcı, Aytaç Sulu, Yalçın Kılınç, Guıdo Koçer, Samed Hakan Kılıç, İlyas Kubilay Yavuz, Ahmethan Köse, Gökhan Alsan, Gökhan Meral, Bahattin Köse

Teknik Direktör:

Hakem: ABDULLAH BUĞRA TAŞKINSOY, MÜCAHİT DEĞERMENCİ, BARKIN GÜDÜ, SERDAR AKKOÇOĞLU

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