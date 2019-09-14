İşte Ofspor - Fatsa Belediyespor maçında ilk 11'ler
Bugün 15:30'da başlayacak Ofspor - Fatsa Belediyespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 2. Grup 3. Haftasında Vali İsmet Gürbüz Civelek Stadyumunda oynanacak müsabakayı YUNUS EMRE ÇAKAR yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Vali İsmet Gürbüz Civelek
Ofspor: Alişan Ural, Buğrahan Karslı, Ziya Şakar, Sabit Hakan Yılmaz, Bülent Kalecikli, Oktay Bala, Eren Görür, Batuhan Calap, Philipp Alexander Angeler, Kürşat Alparslan Çil, Arif Birşen
Teknik Direktör:
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Fatsa Belediyespor: Ömürcan Çavuşoğlu, Murat Rüzgar, Ergin Kankal, Rıdvan Sönmez, Onur Hafızoğlu, Ufuk Ayaydın, Muhammet Ali Yenilmez, Fatih Arat, Zeki Sinanoğlu, Mehmet Berber, Şefik Koz
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: YUNUS EMRE ÇAKAR, KADİR GÜNAL, HÜSEYİN AYCAN, CÜNEYT AYDIN
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