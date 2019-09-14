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İşte Ofspor - Fatsa Belediyespor maçında ilk 11'ler
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İŞTE OFSPOR - FATSA BELEDİYESPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Ofspor - Fatsa Belediyespor maçında ilk 11'ler

TFF 3. Lig 2. Grup 3. haftasında Ofspor ile Fatsa Belediyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Ofspor - Fatsa Belediyespor maçında ilk 11'ler

Bugün 15:30'da başlayacak Ofspor - Fatsa Belediyespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 2. Grup 3. Haftasında Vali İsmet Gürbüz Civelek Stadyumunda oynanacak müsabakayı YUNUS EMRE ÇAKAR yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Vali İsmet Gürbüz Civelek

Ofspor: Alişan Ural, Buğrahan Karslı, Ziya Şakar, Sabit Hakan Yılmaz, Bülent Kalecikli, Oktay Bala, Eren Görür, Batuhan Calap, Philipp Alexander Angeler, Kürşat Alparslan Çil, Arif Birşen

Teknik Direktör:

Fatsa Belediyespor: Ömürcan Çavuşoğlu, Murat Rüzgar, Ergin Kankal, Rıdvan Sönmez, Onur Hafızoğlu, Ufuk Ayaydın, Muhammet Ali Yenilmez, Fatih Arat, Zeki Sinanoğlu, Mehmet Berber, Şefik Koz

Teknik Direktör:

Hakem: YUNUS EMRE ÇAKAR, KADİR GÜNAL, HÜSEYİN AYCAN, CÜNEYT AYDIN

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