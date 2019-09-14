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Keçiörengücü - BB Erzurumspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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KEÇİÖRENGÜCÜ - BB ERZURUMSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Keçiörengücü - BB Erzurumspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 1. Lig 4. haftasında Keçiörengücü ile BB Erzurumspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Keçiörengücü - BB Erzurumspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 15:30'da başlayacak Keçiörengücü - BB Erzurumspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1. Lig 4. Haftasında Ankara Aktepe Stadyumunda oynanacak müsabakayı DİRENÇ TONUSLUOĞLU yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Ankara Aktepe

Keçiörengücü: Sertaç Çam, Erdi Dikmen, Burak Aydın, Levy Clement Madında, Abdulkadir Korkut, Uğur Utlu, Famoussa Kone, Samet Akaydin, Boubacar Dıalıba Dıabang, Metin Uçar, Hüsamettin Tut

Teknik Direktör:

BB Erzurumspor: Aykut Demir, Hasan Batuhan Artarslan, Mehmet Murat Uçar, Hasan Ayaroğlu, İbrahim Sehıc, İbrahim Akdağ, Yusuf Emre Gültekin, Mucahit Albayrak, Oltan Karakullukçu, Osman Çelik, Cenk Ahmet Alkılıç

Teknik Direktör:

Hakem: DİRENÇ TONUSLUOĞLU, HÜSNÜ EMRE ÇELİMLİ, HASAN HÜSEYİN TETİK, LÜTFULLAH ASLAN

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